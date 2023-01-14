"Как это - быть рядом с мясником в одном зале?": Кислица обратился к своим коллегам в зале заседаний ООН
Постпред Украины в ООН Сергей Кислица, реагируя на трагедию в Днепре, обратился к своим коллегам в зале заседаний
Об этом он написал у себя в twitter.
"Как это - быть рядом с мясником в одном зале? Чувствуете ли вы теплую и липкую кровь, когда пожимаете его руку? В следующий раз, когда вы пожмете ему руку, подумайте о мирных жителях, убитых российскими ракетами в городе Днепр", - говорится. в сообщении.
- В субботу, 14 января, россияне нанесли удар по Днепру, в результате чего разрушен подъезд девятиэтажного дома, ранены по меньшей мере 64 человека, 5 погибших и полностью обесточен один из районов города. Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко добавил, что людей из разрушенного дома снимают кранами. Они сигнализируют спасателям фонариками и мобильными телефонами.
- Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас нужно сделать все, чтобы остановить рашизм так же, как свободный мир в свое время остановил нацизм.
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