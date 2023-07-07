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Обзор

Как "Эскобар" стал "Лучшим боссом": что посмотреть на выходных

7 июля, 2023 пятница
18:48
Культура

От лучшей - по версии Европейской киноакадемии - комедии 2022 года с лучшим современным испанским актером до новой ленты с участием создателя "Страстей Христовых" - кассового фильма на христианскую тематику

Самый известный испанский актер современности Хавьер Бардем, обладающий не только мощной харизмой, но и талантом перевоплощаться, пожалуй, самый привлекательный персонаж на этих выходных. После лент "Море внутри", "Эскобар" или "В роли Рикардо" (за участие в которой в прошлом году Хавьера номинировали на премию "Оскар" как лучшего актера) или других, не менее интересных, посмотреть, как актер раскрывается в одной из последних своих работ - киноленте "Лучший босс" - действительно очень интересно. Во всяком случае, мне. Однако мы все – разные. Следовательно, "Еспресо" предлагает на выходные традиционную подборку фильмов на все вкусы.

"Заложник времени"

В кинотеатрах с 6 июля

Заручник часу

Сопроводительная информация к этому американскому триллеру с Мэлом Гибсоном в главной роли сообщает, что его снял Майкл Обловиц, который не только срежиссировал ленту, но и принял участие в написании сценария, а также стал одним из сопродюсеров.

Честно говоря, не очень знаю что-то большее об Обловице кроме того, что является уроженцем Южной Африки и снял более 20 фильмов. Но зато – как и вы – немало знаю о Мэле Гибсоне. О срежиссированном им уже хрестоматийном фильме "Храброе сердце" (кадры, где в последнюю минуту своей жизни Гибсон в роли несгибаемого Уильяма Уоллеса кричит "Свобода!", вспомнила половина Украины, когда орки выбросили в сеть видео расстрела украинского пленника, крикнувшего перед смертью " Слава Украине!") О его ленте "Апокалипсис" из жизни майя (когда про себя целый фильм молча умоляешь главного героя: "Беги, Лапо, беги!") или о "Страстях Христовых", которые потрясают до глубины души, так что трудно дышать… А главное о том, что Мэл Гибсон еще до всех событий, заставивших говорить о нас, обратился к идеологам современного либерализма: "Почему, крича на каждом шагу о Холокосте, вы молчите о Голодоморе – геноциде украинцев в Советском Союзе?"

Итак, на этот раз герой Мэла Гибсона детектив Кевин Хики знает, что скоро умрет от рака. Он очень хочет, чтобы после его смерти его семья не нуждалась, а потому придумал организовать собственное убийство. Смерть при исполнении служебных обязанностей гарантирует немалые выплаты семье детектива. То есть, во время очередной задачи его должен убить кто-то из преступного мира, а организовать случай должен помочь его многолетний и надежный информатор. Однако реализовать такой замысел очень и очень сложно. Ведь если о спланированном убийстве узнает руководство, вместо выплат его семья получит только проблемы. А что если о таком замысле станет известно кому-то из тех, кому он перешел дорогу? Учитывая немалый стаж работы в полиции, такие недоброжелатели у детектива Хики есть.

В главных ролях: Мэл Гибсон, Кейт Босворт, Доминик Перселл, Ник Стал, Ариэль Рейсин, Рассел Ричардсон, Джон Кассини, Эрик Валдез

"Лучший босс"

В кинотеатрах с 6 июля

Найкращий бос

Лучшая европейская комедия 2022 года по версии Европейской киноакадемии и обладательница шести наград от Национальной кинопремии Испании "Гойя" с лауреатом "Оскара" (кстати, первого среди испанцев за лучшую мужскую роль второго плана) харизматичным Хавьером Бардемом в главной роли. Режиссер Фернандо Леон де Араноа уже не в первый раз работает с Бардемом. В частности в биографической ленте "Эскобар" об одном из самых дерзких преступников мира в ХХ веке, колумбийском наркобароне Пабло Эмилио Эскобаре Гавирии (если не видели, то посмотрите обязательно) Хавьер Бардем сумел блестяще показать самое важное – как спокойный и вроде бы незлой человек превращается в монстра.

В сатирической ленте "Лучший босс" у Бардема иная роль - надоедливого руководителя компании Хулио Бланко, который в погоне за признанием себя лучшим готов пересечь любые красные линии. Однако когда кажется, что цель почти достигнута, все вдруг начинает выходить из-под контроля. Хулио Бланко считает, что неожиданно и несправедливо, но за каждой передрягой – его собственная ошибка.

В ролях: Хавьер Бардем, Маноло Соло, Альмуден Амор, Оскар де ла Фуэнте, Фернандо Альбиса, Рафа Кастехон, Сония Альмарчау

"Астрал: Красная дверь"

В кинотеатрах с 6 июля

Астрал

Те, кто любят ужасы, могут искренне порадоваться, ведь речь идет уже о пятом и на этот раз вроде бы завершающем фильме франшизы о семье Ламбертов.

Режиссером является исполнитель одной из главных ролей Патрик Уилсон, для которого фильм – дебют в режиссерском кресле. Также впервые за годы существования "Астралов" сценаристом стал не единолично Ли Воннелл, а в соавторстве со Скоттом Тимсом. В этом канадско-американском мистическом триллере в свои роли вернулись актеры, привлеченные в первых двух фильмах.

Итак, прошло 10 лет с тех пор, как Далтон Ламберт несколько месяцев провел вне своего тела, а за него велась борьба в астральном мире. Вроде все страхи позади, жизнь продолжается. Парень планирует продолжить обучение в престижном университете Лиги плюща и вместе со своим отцом Джошем отправляется в путь. Однако спокойно преодолеть путь от дома в новое учебное заведение им не удается. Становится очевидным, что чтобы навсегда избавиться от демонов прошлого, отец и сын должны снова выйти в астрал.

В главных ролях: Патрик Уилсон, Роуз Бирн, Тай Симпкинс, Эндрю Эстор, Хиам Аббасс, Питер Дагер.

"Родственники вне закона"

С 7 июля на Netflix

Родичі поза законом

Динамичный и веселый комедийный фильм о семье, которая не соблюдает законы, но в сложных ситуациях сплачивается в единое целое. Еще одно киновоплощение не слишком свежей идеи, когда накануне своей собственной женитьбы герой знакомится с ближайшими родственниками своей избранницы. Как пишут в отзывах об этой ленте, восприятие ее во многом может зависеть от того, насколько зритель любит или нет комедийную личность Адама Дивайна, который, собственно, и сыграл в фильме роль позитивного банкира-жениха, который неожиданно для него оказывается в семье преступников.

"Линкольн для адвоката"

С 6 июля на Netflix (2 сезон 1 часть. Вторая выйдет – 3 августа)

Лінкольн для адвоката

Продолжение успешного сериала от обладателя "Эмми" Дэвида Э. Келли на основе романов Майкла Коннелли. В частности, в этом случае на основе романа "Пятый свидетель". 1 сезон по версии Netflix попал в десятку лучших не зря: сосредоточившись на уникальном подходе адвоката Микки Холлера (Мануэль Гарсиа-Рульфо) к делам, сериал завоевал искренних поклонников во многих странах. Эта динамичная история, хоть и не перегружена какими-то особыми творческими находками, умело держит высокую планку. И это привлекает.

"Микки Холлер, харизматичный и успешный адвокат из Лос-Анджелеса, оказавшийся без работы после аварии берется за дело об убийстве, чтобы вернуться в игру и за руль своего "Линкольна", - анонсируют сериал его создатели

В ролях: Мануэль Гарсия-Рульфо, Нив Кэмпбелл, Беки Ньютон.

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