Как Эрдоган строил диктатуру?
Вчера турки пошли на избирательные участки, чтобы проголосовать за свое будущее
И почему бы на этот счет не рассказать о том, как Турция дошла до этого дня. Как неустойчивая демократия оказалась в шаге от восточной деспотии?
Тем более, когда впервые за многие годы Эрдоган может проиграть выборы и впервые с 2016 года над его султанством на самом деле нависла угроза.
Причины — экстравагантная экономическая политика, приведшая к падению уровня жизни значительной части турок, разрушительное землетрясение, которое сломало многие планы султана Таипа, а также сложность Турции и ее разнообразие.
Наверное, надо объяснить кое-что: я ни за кого не "болю" на турецких выборах, и никаких резких движений после трансфера власти, если такое произойдет относительно мирным способом, ждать не надо. И мой рассказ о том, как в стране с неустойчивой демократией, большими внутренними противоречиями и в условиях восходящей экономики можно построить диктатуру. Со временем разрушающая демократические институты начнет нивелировать экономические успехи. И, конечно, начнет искать союзников и "партнеров" среди людоедов.
В Индексе демократии за 20 лет Турция деградировала от "Уязвимой демократии" до "Гибридного режима" на грани перехода к категории авторитарных режимов. В Индексе свободы слова Турция деградировала из категории "Удовлетворительная ситуация" (уровень Франции, Испании или Аргентины) в категорию "Очень серьезная ситуация"
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Почему я называю Эрдогана человеком, строящим диктатуру?
В Индексе демократии за 20 лет Турция деградировала от "Уязвимой демократии" до "Гибридного режима" на грани перехода к категории авторитарных режимов.
В Индексе свободы слова Турция деградировала из категории "Удовлетворительная ситуация" (уровень Франции, Испании или Аргентины) в категорию "Очень серьезная ситуация". В 2023 году по уровню свободы слова Турция заняла (не)почетное 165 место. Ровно на 1 позицию ниже, чем Россия, 164. Украина в этом рейтинге 79.
Об авторе. Юрий Богданов, публицист, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики
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