Об этом написал на своей facebook-странице глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

"Во время, когда ВСУ платит самую дорогую цену на фронте, "Слуги Народа" готовятся разворовывать деньги, которые Запад дает на финансирование армии. С начала полномасштабной войны Украина получила от Запада 17,5 млрд долларов, что составляет около 60% всего украинского бюджета. 60% украинского бюджета Запад финансирует, надеясь на наличие у украинской власти если не совести, то хотя бы клепки. Клепки, чтобы из этого бюджета не воровать", – отметил Шабунин.

По его словам, в ответ на это депутаты "Слуги Народа" сегодня, 5 сентября, планируют провести через комитет https://bit.ly/3Rgjf6J законопроект, которым будут срывать конкурс на директора НАБУ, а также упростят процедуру его увольнения https://bit.ly/3AduN4I. И уже на этой неделе фракция Зеленского намерена протянуть этот законопроект через Раду.

"Помогите, пожалуйста, найти другую мотивацию этих действий, кроме как желание безнаказанно воровать. Воровать в частности у военных и семей, оставшихся без своих жилищ без страха быть наказанным. Как думаете, какой будет реакция западных союзников на это свинство? Может, они еще больше денег будут давать? Может, на лучших условиях? Отвратительность этой истории даже меня в ступор вгоняет", - добавил Шабунин.

Он отметил, что не владеет информацией о том, знает ли о таких планах Зеленский. И добавил: "Мы точно знаем, что руководит этой историей Ермак лично".

О том, что монобольшинство попытается быстро протянуть законопроект по срыву конкурса на директора НАБУ, накануне писала журналистка Елена Трибушная. Парадокс в том, что его автором является фигурант антикоррупционного расследования, "слуга народа" Андрей Клочко.

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