Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мнение Как довести Россию от санкций до репараций
OPINION

Как довести Россию от санкций до репараций

Игорь Бураковский
16 августа, 2023 среда
16:03
Мнение Игорь Бураковский

В настоящее время против России и фактически подконтрольной ей Беларуси цивилизованный мир ввел множество санкций, чтобы остановить самый большой по масштабам военный конфликт в Европе. Ведущие страны также договорились, что Россия обязательно понести политическую, юридическую и экономическую ответственность. Но как вынудить агрессора платить?

Каждая из составляющих ответственности заслуживает отдельного обсуждения, поэтому я остановлюсь только на экономической ответственности агрессора. Да, дальше речь пойдет о репарациях, то есть о компенсации нанесенного страной-агрессором ущерба стране-жертве агрессии. С учетом мирового опыта и современных политико-экономических реалий сегодня эксперты говорят о нескольких механизмах выплаты репараций.

Это, во-первых, классический вариант, когда послевоенное мирное соглашение фиксирует безусловное обязательство РФ компенсировать нанесенный Украине ущерб. Плюс в соглашении должен быть прописан четкий механизм международного принуждения РФ уплатить репарации и наказание за возможный отказ платить репарации после подписания мирного соглашения. Предложенный механизм сработает при наличии безусловной военной победы Украины. Это именно тот вариант развития событий, который единственно возможный с точки зрения исторической справедливости. В то же время, репарации будут поступать только после заключения такого соглашения.

Второй вариант – это изъятие активов по решению Совета Безопасности ООН. Но сегодня такой вариант невозможен, ведь РФ имеет право вето в Совбезе. Поэтому сначала нужно изменить Устав ООН в части правил и процедур деятельности Совбеза, а это очень непростой и длительный процесс. Отметим, что о необходимости реформы ООН уже сравнительно давно говорят как политики, так и эксперты. Причем вопрос адекватности представительства стран в Совете безопасности и его (Совета) функционала сегодня обсуждается наиболее активно. Таким образом, этот вариант выглядит теоретически возможным, но практически маловероятным в ближайшей перспективе.

Третий вариант – это решение Международного суда (International Court of Justice). Но и здесь у нас есть целый ряд проблем в части исполнения решений суда. Как и в предыдущих случаях, реализация такого варианта требует времени и сотрудничества всех заинтересованных сторон.

Украина уже сейчас нуждается в средствах для финансирования мер текущего восстановления. Поэтому Украина и ее партнеры рассматривают практические возможности передачи замороженных активов (прежде всего государственных) на нужды украинского обновления. Отметим, что эта схема (четвертый вариант компенсации ущерба) сегодня прямо упоминается в соответствующих политических документах. Безусловное преимущество этого варианта – наличие прямого фактического контроля союзников Украины над соответствующими средствами.

Читайте также: Базовая аксиома: "Соглашения с Россией не стоят бумаги, на которой написаны"

По-моему, такой вариант сугубо в политическом плане дает возможность начать реализовывать принцип ответственности страны-агрессора как можно скорее. Фактически это станет практическим свидетельством неотвратимости экономического наказания агрессора. Считаю, что начало передачи активов Украине усилит политические позиции Украины и наших союзников по отношению к РФ и повлияет на позиции других международных игроков – стран и институтов.

Реализация названого варианта требует решения целого ряда вопросов, которые сегодня уже находятся в повестке дня. О чем идет речь? Во-первых, ЕК высказалась в пользу некой "инвентаризации" замороженных активов, ведь эта информация аккумулируется на национальном уровне и не всегда доступна в агрегированном виде. Во-вторых, если заморозить актив относительно просто, то конфискация замороженных средств и их последующая передача Украине требует создания юридически четкой и безупречной процедуры. А для этого необходимо внести изменения в национальное законодательство многих стран. В-третьих, вопросы конфискации и передачи средств Украине нуждаются в урегулировании на международном уровне.

Читайте также: Инфляцию в июле сдерживала мобилизация и миграция за границу

Учитывая очевидные трудности реализации этого варианта, у ЕС возникла идея передать Украине не активы, а доходы от их инвестирования в разные финансовые инструменты. По мнению ЕС, такая схема более юридически безопасна, ведь активы остаются "на месте". По оценкам ЕК, такая схема может генерировать около 3 млрд евро ежегодно.

В то же время, существуют и другие предложения по использованию замороженных средств. Да, предлагается консолидировать российские деньги на специальном так называемом эскроу-счете. Этот фонд может быть использован Украиной как залог для выпуска облигаций государственного займа.

Ну, а вывод прост. Россия должна понести реальную ответственность за агрессию против Украины и компенсировать вызванные агрессией убытки. Это нужно не только Украине, но и международному сообществу как прививки против будущих агрессий.

Источник

Об авторе. Игорь Бураковский, председатель правления Института экономических исследований и политических консультаций

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

Новости
Мир
Экономика
Украина
Россия
ЕС
санкции против России
Война с Россией
востановление Украины
Победа Украины
Читайте также:
На фото: підозрювані
15 августа, 2023 вторник
Незаконное присвоение 14 млн грн "боевых": на Киевщине подозревают командование одной из бригад Нацгвардии
НАТО, державний прапор України
15 августа, 2023 вторник
Украина отреагировала на слова чиновника НАТО о территориальных уступках РФ. В Альянсе уточнили позицию
путлер шойгу
16 августа, 2023 среда
Шойгу вспомнил давний нарратив Кремля и утверждает, что международные санкции против России укрепляют страну, - ISW
Киев
+31°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.11
    Покупка 37.11
    Продажа 37.87
  • EUR
    Покупка 40.71
    Продажа 41.72
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, среда
16 августа
15:56
Украина и Молдова получат от Еврокомиссии 135 млн евро, которые предполагались на проекты из РФ и Беларусью
15:51
ДБР разоблачило масштабную схему заработка на "липовых" медицинских справках в Николаевской области
15:48
На выплаты украинским военным идет треть расходов госбюджета, - Минфин
15:39
Партнерский материал
Возвращение на службу после ранения: что нужно знать военному
15:36
Русские военные
Российские "миротворцы" разогнали протестующих, блокировавших военную базу в Нагорном Карабахе
15:24
Эксклюзив
Выход ко второй линии обороны РФ и продвижение в перспективе: военный эксперт Коваленко объяснил важность деоккупации Урожайного
15:24
Инфографика
АЗС
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
15:20
Россияне могут запустить ракеты по хасидам в Умани и обвинить в этом украинцев, – посол в Израиле
15:20
Сопровождение родных во время лечения за границей: что нужно знать
15:02
Обновлено
Российская армия атаковала Херсонщину: один человек погиб, 7 ранены
14:59
В МВД Польши предполагают, что Беларусь намерена вмешаться в парламентские выборы
14:47
Во Львове неизвестный избил трансгендерную военную, активисты обращаются к Лубинцу
14:45
Казахстан строит 20 новых пограничных залогов на границе с РФ
14:32
Отрицали существование Украины: в Николаеве СБУ объявила подозрение двум чиновникам Облэнерго
14:32
В Литве заявили о закрытии двух пунктов пропуска с Беларусью
14:12
Иоганнис подтвердил, что Румыния будет учить украинских пилотов на F-16.
14:06
Болезненная и опасная процедура: Минздрав о мифах относительно комплексного обследования новорожденных
14:05
Владельцам премиум-подписки у Х стала доступна новая вкладка Highlights
14:05
OPINION
У нас как не было, так и нет стратегии победы
14:03
Пресс-релиз
ОО "Мечта детей Украины" уже занимается более 400 семей погибших защитников на Днепропетровщине
14:01
Netflix
Превратить смартфон в контроллер: Netflix запустил бета-тест стриминга для игр на телевизорах
13:55
Оккупационные власти Крыма предложили ввести штрафы за фото и видео работы ПВО
13:50
"Снят за один день": 24 августа в кинотеатрах Украины и Польши покажут документальный фильм "День Независимости"
13:43
Обновлено
Силы обороны освободили Урожайное в Донецкой области
13:38
Названы 25 стран мира, которые испытывают наибольшую нехватку воды
13:36
Twitter
Маск сделал TweetDeck доступным только для подписчиков
13:34
НАПК пригласило руководителей компаний, не вышедших с рынка РФ, увидеть последствия войны своими глазами
13:23
Гуменюк об оккупантах в Крыму: "Они понимают, что им осталось недолго находиться в этих пунктах базирования"
13:18
В минобороны РФ заявили о сбитии украинского БПЛА над Крымом
13:03
Министр обороны Китая прилетел в Беларусь
12:59
Около 20 тысяч мобилизованных жителей оккупированной Горловки погибли на войне в Украине, - ЦНС
12:40
Оккупанты вывезли из Мариуполя еще 1,5 тыс тонн украинского зерна, - Андрющенко
12:39
Эксклюзив
Люди в оккупированных Северодонецке и Лисичанске жалуются на закрытые аптеки, - ОВА
12:34
За неделю из Купянского района эвакуировали 436 человек
12:26
Физики обнаружили, что звук действительно может распространяться в вакууме при соответствующих условиях
12:23
Контрразведка на Киевщине задержала "крота", пытавшегося вступить в ДШУ для сбора разведданных
12:13
Китайский импорт иранской нефти достиг наивысшего уровня за последнее десятилетие
12:11
Группа The Killers извинилась за появление российского барабанщика на сцене в Грузии
12:09
Маск заявил, что Цукерберг отказался от поединка с ним в Колизее
12:08
Погодные условия способствовали почти рекордной урожайности зерновых в Украине, – Минагрополитики
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV