Каждая из составляющих ответственности заслуживает отдельного обсуждения, поэтому я остановлюсь только на экономической ответственности агрессора. Да, дальше речь пойдет о репарациях, то есть о компенсации нанесенного страной-агрессором ущерба стране-жертве агрессии. С учетом мирового опыта и современных политико-экономических реалий сегодня эксперты говорят о нескольких механизмах выплаты репараций.

Это, во-первых, классический вариант, когда послевоенное мирное соглашение фиксирует безусловное обязательство РФ компенсировать нанесенный Украине ущерб. Плюс в соглашении должен быть прописан четкий механизм международного принуждения РФ уплатить репарации и наказание за возможный отказ платить репарации после подписания мирного соглашения. Предложенный механизм сработает при наличии безусловной военной победы Украины. Это именно тот вариант развития событий, который единственно возможный с точки зрения исторической справедливости. В то же время, репарации будут поступать только после заключения такого соглашения.

Второй вариант – это изъятие активов по решению Совета Безопасности ООН. Но сегодня такой вариант невозможен, ведь РФ имеет право вето в Совбезе. Поэтому сначала нужно изменить Устав ООН в части правил и процедур деятельности Совбеза, а это очень непростой и длительный процесс. Отметим, что о необходимости реформы ООН уже сравнительно давно говорят как политики, так и эксперты. Причем вопрос адекватности представительства стран в Совете безопасности и его (Совета) функционала сегодня обсуждается наиболее активно. Таким образом, этот вариант выглядит теоретически возможным, но практически маловероятным в ближайшей перспективе.

Третий вариант – это решение Международного суда (International Court of Justice). Но и здесь у нас есть целый ряд проблем в части исполнения решений суда. Как и в предыдущих случаях, реализация такого варианта требует времени и сотрудничества всех заинтересованных сторон.

Украина уже сейчас нуждается в средствах для финансирования мер текущего восстановления. Поэтому Украина и ее партнеры рассматривают практические возможности передачи замороженных активов (прежде всего государственных) на нужды украинского обновления. Отметим, что эта схема (четвертый вариант компенсации ущерба) сегодня прямо упоминается в соответствующих политических документах. Безусловное преимущество этого варианта – наличие прямого фактического контроля союзников Украины над соответствующими средствами.

Читайте также: Базовая аксиома: "Соглашения с Россией не стоят бумаги, на которой написаны"

По-моему, такой вариант сугубо в политическом плане дает возможность начать реализовывать принцип ответственности страны-агрессора как можно скорее. Фактически это станет практическим свидетельством неотвратимости экономического наказания агрессора. Считаю, что начало передачи активов Украине усилит политические позиции Украины и наших союзников по отношению к РФ и повлияет на позиции других международных игроков – стран и институтов.

Реализация названого варианта требует решения целого ряда вопросов, которые сегодня уже находятся в повестке дня. О чем идет речь? Во-первых, ЕК высказалась в пользу некой "инвентаризации" замороженных активов, ведь эта информация аккумулируется на национальном уровне и не всегда доступна в агрегированном виде. Во-вторых, если заморозить актив относительно просто, то конфискация замороженных средств и их последующая передача Украине требует создания юридически четкой и безупречной процедуры. А для этого необходимо внести изменения в национальное законодательство многих стран. В-третьих, вопросы конфискации и передачи средств Украине нуждаются в урегулировании на международном уровне.

Читайте также: Инфляцию в июле сдерживала мобилизация и миграция за границу

Учитывая очевидные трудности реализации этого варианта, у ЕС возникла идея передать Украине не активы, а доходы от их инвестирования в разные финансовые инструменты. По мнению ЕС, такая схема более юридически безопасна, ведь активы остаются "на месте". По оценкам ЕК, такая схема может генерировать около 3 млрд евро ежегодно.

В то же время, существуют и другие предложения по использованию замороженных средств. Да, предлагается консолидировать российские деньги на специальном так называемом эскроу-счете. Этот фонд может быть использован Украиной как залог для выпуска облигаций государственного займа.

Ну, а вывод прост. Россия должна понести реальную ответственность за агрессию против Украины и компенсировать вызванные агрессией убытки. Это нужно не только Украине, но и международному сообществу как прививки против будущих агрессий.

Источник

Об авторе. Игорь Бураковский, председатель правления Института экономических исследований и политических консультаций

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.