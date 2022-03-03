Как доносить информацию о войне знакомым из России: в МВД дали советы украинцам
Советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко дал советы украинцам, как донести россиянам, что происходит на самом деле
Об этом говорится в заявлении пресс-центра МВД.
По его словам, украинцам следует усиленно продолжать распространять информацию в сети.
"Они не смогут долго лгать. Они уже сами заврались и поэтому они уже начинают придумывать все новые истории, в которые верят только пришибленные российской пропагандой люди", - сказал он.
Ключевая задача – сделать так, чтобы 50% россиян были против войны с Украиной и как минимум 10% начали сильно сомневаться. И только тогда российское правительство будет вынуждено бороться со своим народом.
Советник добавил, что никогда человек не поверит с первого раза то, что ему говорят. Им нужно постоянно доносить информацию.
Кроме того, россиянам необходимо много раз говорить о смерти, плененных, и о том, что Россия воюет с Украиной.
Также следует говорить, что "ваш Путин загоняет вас во второй Афганистан, ваши дети будут вынуждены идти воевать и здесь умрут".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.25
Покупка 29.25Продажа 30.13
-
EUR
Покупка 32.79Продажа 33.48
- Актуальное
- Важное