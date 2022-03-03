Как доносить информацию о войне знакомым из России: в МВД дали советы украинцам

Об этом говорится в заявлении пресс-центра МВД.



По его словам, украинцам следует усиленно продолжать распространять информацию в сети.



"Они не смогут долго лгать. Они уже сами заврались и поэтому они уже начинают придумывать все новые истории, в которые верят только пришибленные российской пропагандой люди", - сказал он.



Ключевая задача – сделать так, чтобы 50% россиян были против войны с Украиной и как минимум 10% начали сильно сомневаться. И только тогда российское правительство будет вынуждено бороться со своим народом.



Советник добавил, что никогда человек не поверит с первого раза то, что ему говорят. Им нужно постоянно доносить информацию.



Кроме того, россиянам необходимо много раз говорить о смерти, плененных, и о том, что Россия воюет с Украиной.



Также следует говорить, что "ваш Путин загоняет вас во второй Афганистан, ваши дети будут вынуждены идти воевать и здесь умрут".