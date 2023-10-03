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Как дома вкусно приготовить сырные шарики в кунжуте
Сырные шарики – это аппетитная закуска с изысканным вкусом к вашему столу
Вкусные сырные шарики в кунжуте
Ингредиенты:
- пармезан – 200 г
- три куриных яйца
- мука – один стакан
- соль (по вкусу)
- приправы и специи (по вкусу)
- масло растительное - для жарки
Пошаговый рецепт приготовления творожных шариков:
- натираем твердый сыр
- в тертый продукт разбиваем три куриных яйца.
- посыпаем ингредиенты солью
- посыпаем специями
- разминаем массу вилкой
- подсыпаем муку
- вымешиваем до однородного состояния
- формируем из плотного сырного теста гладкие шарики небольшого размера
- обмакиваем шарики в небольшом количестве муки
- разогреваем сковороду с большим количеством масла.
- погружаем в масло подготовленные шарики
- жарим продукт со всех сторон до хрустящей корочки
- кладем сырные шарики на бумажное полотенце
- выкладываем на тарелку
- подаем к столу.
Приятного аппетита!
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