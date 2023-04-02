Как долго администрация Байдена будет поддерживать идею независимой Украины?

С начала российского вторжения в Украину Белый дом проводит регулярные встречи с ведущими представителями вашингтонского внешнеполитического истеблишмента, пытаясь держать руководителей аналитических центров и ведущих экспертов в курсе того, что администрация думает и планирует в противостоянии с Москвой. Цель этих регулярных звонков – информировать, убеждать и формировать анализ, производимый элитой города.

Все, кто участвовал в брифингах в Белом доме, громко восхваляли политику администрации Байдена в отношении Украины. Они хотели отдать должное президенту и его советникам. Все говорили, что они действительно проделали потрясающую работу, спасая Украину и действуя ловко в условиях быстро развивающегося конфликта, который был заранее непредсказуем. Но как только они выходили за рамки протокола, правда вытекала, как могучая река.

Оказывается, внешнеполитические круги Вашингтона все больше разочаровываются в украинской политике администрации Байдена. В чем собственно разочарование? С одной стороны, администрация была последовательной в своей линии в отношении Украины: Украина должна победить, ничего об Украине без Украины, это не должно превратиться в Третью мировую войну, и мы должны защищать и укреплять основанный на правилах (и разработанный американцами) международный порядок.

Но что все это на самом деле значит? Как вообще выглядит победа в Украине? Согласны ли мы с Украиной, что это означает восстановление границ в 1991 году? Если мы выступаем за "ничего об Украине без Украины", то что означало, когда Энтони Блинкен сказал группе экспертов, что Крым – это красная линия Путина, а значит и Америки? Действительно ли американское понятие победы расходится с видением украинцев? И что означает "столько, сколько потребуется" в контексте предоставления Украине более чувствительных систем вооружений, таких как ПТРК, или уменьшения запасов вооружений в США и Европе? Насколько мы идем "ва-банк"? "Если у них и есть стратегия, то она не была обнародована", – посетовал один из экспертов на регулярном брифинге с представителями администрации.

Впрочем, в последние недели кажется, что по крайней мере часть этой политики стала чуть менее сетчатой. По сути это можно сформулировать так: "Давайте подождем и посмотрим, как пройдет весеннее контрнаступление Украины, а затем сделаем переоценку."

Переоценка

Источники в администрации подчеркивают, что сейчас у Украины есть все необходимое для успешного отвоевания территорий, скорее всего, на юго-востоке, где Украина надеется перерезать российский сухопутный мост в Крым. С начала года чиновники Государственного департамента и Белого дома говорили, что Украина не является экономически жизнеспособной без Запорожья. Если Киев не вернет контроль над этой областью, которую Россия незаконно аннексировала, Москва может сохранить свое давление на украинскую экономику, блокируя порты и отрезая украинский экспорт. Используя эти порты, Украина кормила 400 миллионов человек в год. С началом войны сельскохозяйственная отрасль получила серьезный удар, и Украина потеряла треть своего валового внутреннего продукта.

В зависимости от того, как будет развиваться наступление на Украину, администрация намекнула, что переоценит и скорректирует свою политику. Но как это будет выглядеть? "Белый дом, безусловно, говорил вещи типа того, что мы должны сделать все сейчас, чтобы иметь большой толчок", - сказал второй участник брифинга. И все спросили: "Что дальше?"

"Я думаю, что администрация рассчитывала на то, что у Украины есть все необходимое для наступления, и если они ничего не сделают, что ж, тогда нам придется провести переоценку", - сказал первый участник. "Что значит эта переоценка, мне непонятно. Значит ли это удерживать поддержку на постоянном уровне? Значит ли это, что мы увеличиваем уровень поддержки? Значит ли это, что мы начинаем разговор о том, как нам заморозить ситуацию? Непонятно, о чем они думают. Эскалация поддержки очень маловероятна, поэтому это, вероятно, первый или третий варианты”.

Еще один участник выразил свое разочарование: "Достаточно ли мы даем украинцам для победы? Значит ли победа только столько, сколько Украина сможет отвоевать при нынешних уровнях поддержки и в течение этого очень ограниченного окна возможностей?" Похоже, сказал третий участник, что на этом этапе украинская победа означает "все, что Украина сможет сделать". А потом… Я предполагаю, что это значит сесть за стол переговоров, но это при условии, что Россия сядет за стол переговоров и что Украина сядет за стол переговоров".

"Я думаю, что у нас есть стратегия до конца лета/начала осени, а потом это попадет в наш политический процесс, и тогда мы скажем: "Ну, мы пытались. Мы помогли им, как могли, - добавил этот участник. - Я не думаю, что существует стратегия, которая выходит за рамки пакета помощи в размере 95 миллиардов долларов, который истекает в конце финансового года [осенью]. И тогда я не знаю, что будет дальше. Я не думаю, что они снова пойдут в Конгресс просить больше. Если украинцы будут безумно успешными, это может помочь. Но если мы останемся там, где мы сейчас, я не знаю, что администрация будет делать осенью".

Понятно, что практически никто не ожидает, что украинское наступление завершится решающей победой. Весь Вашингтон, которому платят за то, чтобы он думал об этой войне, сейчас лихорадочно проигрывает возможные сценарии как в разговорах на коктейлях, так и на более формальных настольных учениях. Недавно на одних таких учениях казалось, что все дороги ведут к тупику и какому-то переговорному решению в долгосрочной перспективе, независимо от того, насколько успешно пройдет весеннее наступление в этом году. Это похоже на то, что когда глава Марк Милли в ноябре заявил, что эта война будет решена не на поле боя, а за столом переговоров, его слова отражали зарождавшийся в Вашингтоне консенсус.

"Я думаю, они хотят, чтобы это произошло в этом году, - сказал один из экспертов о начале переговорного процесса. - У нас выборы в следующем году, и мы уже находимся в сезоне предвыборной кампании. Украина может вернуть часть территории, но это не будет массовый возврат территорий. Я думаю, что к этому мы придем в конце года. Они захотят удерживать линию и Конгресс их в этом поддержит".

Затягивание времени

Дмитрий Альперович, возглавляющий базирующийся в Вашингтоне аналитический центр "Силверадо", рассказал, что он слышал от американских избранников из всего политического спектра, что вопросы от их избирателей о том, почему США тратят так много денег в Украине, начали поступать все чаще. "Не только республиканцы, но и демократы говорят, что большие пакеты помощи Украине не получат поддержки их избирателей, - говорит Альперович. - Это не левые или правые политики. Это умеренные политики". Он был откровенным по поводу вероятного результата: "Если Украина достигнет прогресса, она получит больше ресурсов. Если нет, то будет трудно получить поставки для продолжения наступления".

Однако другой человек, знакомый с мнением администрации и участвовавший в некоторых из этих разговоров, был непреклонен в том, что Белый дом не намерен прекращать помощь Украине. Другой участник рассказал, что во время телефонного разговора месяц назад с новым старшим директором по России Николасом Берлинером Белый дом четко дал понять, что они обратятся в Конгресс за дополнительной помощью осенью, независимо от результата наступления. Вопрос в том, сколько они попросят – и сколько получат. Это будет частью осенней переоценки. "Дело не в том, что США прекратят поддерживать Украину, - сказал человек, знакомый с мнениями администрации. - Дело в том, что США и другие западные страны могут быть не в состоянии дать Украине решающее преимущество на поле боя. Вот в чем проблема. США обязуются поддерживать Украину, но они не могут обещать то, чего нет. В определенный момент Вашингтону придется произвести переоценку, в том числе баланса между США и европейцами".

Тем не менее, этот разрыв между официальной риторикой администрации Байдена беспокоит украинцев, которые телеграфируют, что они обеспокоены тем, что это играет на руку плану Путина: переждать непостоянных американцев, без которых европейцы почти ни на что не способны, а затем расправиться с украинцами. "Украинцы спрашивают, намерены ли США принудить Украину к какому-либо урегулированию путем переговоров, - говорит человек, знакомый с мнением администрации. - Я считаю, что США не хотят ложного тупика. План игры состоит в том, чтобы предоставить Украине окно возможностей, но предположить, что война закончится естественным тупиком. Тогда искать переговоры или замороженный конфликт".

Этого недостаточно даже для некоторых публичных союзников администрации, которые в разговорах постоянно отмечали разрыв между тем, что Байден и его советники говорят публично, и тем, что они планируют в частных разговорах. "Мы риторически говорим что-то, а потом возвращаемся к инкрементализму. Это, кстати, двухпартийный комментарий. Мы занимаемся этой очень высокой риторикой и надеемся, что нас никто не обвинит в этом. Но мы будем вынуждены это сделать. Мы не играем на успех, мы играем на патовую ситуацию, а патовая ситуация не будет успешной для нас".

переведено с https://puck.news/home-2/