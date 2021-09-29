Как действуют различные типы вакцин от коронавируса на организм: разъяснение МЗ

Об этом сообщает пресс-служба МЗ.

Так, в Украине можно воспользоваться векторной, инактивированной и мРНК-вакциной.

Векторная (рекомбинантная)

В ней используется модифицированный вирус (вектор), в который вмонтирована "инструкция" для изготовления шиповидного белка SARS-CoV-2, вектор доставляет ее в клетку.

Затем иммунная система распознает антигены и в ответ вырабатывает антитела и Т-клетки.

Пример вакцины - AstraZeneca (Vaxzevria, CoviShield и SKBio).

инактивированная

Эта вакцина содержит в своем составе инактивированный, то есть "убитый" вирус. Организм реагирует на него и вырабатывает иммунитет.

Пример вакцины - CoronaVac / Sinovac Biotech.

мРНК-вакцина

Этот препарат содержит молекулы мРНК, кодирующей шиповидный белок коронавируса. Попадает в организм и дает "инструкцию", как выработать этот белок.

Иммунная система распознает, что белок не принадлежит человеку, и вырабатывает антитела к нему.

Пример вакцины - Comirnaty / Pfizer-BioNTech

Сейчас украинцев прививают вакцинами AstraZeneca, Pfizer, Moderna и CoronaVac.

Напомним, Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунопрофилактики рекомендовала разрешить вакцинацию против коронавируса детей от 12 лет в Украине.

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