Как действуют различные типы вакцин от коронавируса на организм: разъяснение МЗ
Министерство здравоохранения рассказало, как различные типы вакцин от коронавируса, которые есть в настоящее время в Украине, действуют в организме
Об этом сообщает пресс-служба МЗ.
Так, в Украине можно воспользоваться векторной, инактивированной и мРНК-вакциной.
Векторная (рекомбинантная)
В ней используется модифицированный вирус (вектор), в который вмонтирована "инструкция" для изготовления шиповидного белка SARS-CoV-2, вектор доставляет ее в клетку.
Затем иммунная система распознает антигены и в ответ вырабатывает антитела и Т-клетки.
Пример вакцины - AstraZeneca (Vaxzevria, CoviShield и SKBio).
инактивированная
Эта вакцина содержит в своем составе инактивированный, то есть "убитый" вирус. Организм реагирует на него и вырабатывает иммунитет.
Пример вакцины - CoronaVac / Sinovac Biotech.
мРНК-вакцина
Этот препарат содержит молекулы мРНК, кодирующей шиповидный белок коронавируса. Попадает в организм и дает "инструкцию", как выработать этот белок.
Иммунная система распознает, что белок не принадлежит человеку, и вырабатывает антитела к нему.
Пример вакцины - Comirnaty / Pfizer-BioNTech
Сейчас украинцев прививают вакцинами AstraZeneca, Pfizer, Moderna и CoronaVac.
- Напомним, Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунопрофилактики рекомендовала разрешить вакцинацию против коронавируса детей от 12 лет в Украине.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.48
Покупка 26.48Продажа 26.7
-
EUR
Покупка 30.82Продажа 31.2
- Актуальное
- Важное