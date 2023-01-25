Советы опубликованы на facebook-странице Минздрава

Если вы не являетесь медиком, спасателем или специалистом, оказывающим психологическую помощь, эксперты призывают не бежать в сторону взрыва или стрельбы. Если рядом с вами раненые или вы сами получили физическое повреждение, немедленно обратитесь за помощью. Проявлениями повреждения являются сильный шум в голове и острая боль где угодно в теле (даже при отсутствии кровотечения). Если есть ушиб, но кровотечения и боли нет, пострадавшего также должен осмотреть врач.

Когда мы становимся свидетелями смертей и увечий, мы можем переживать целую палитру реакций. Можем кричать или плакать. Можем замереть – наши эмоции словно "замораживаются". Можем, напротив, быть эмоционально возбужденными, раздражительными. Могут нарушаться физиологические функции нашего организма: хуже спим, теряем аппетит, хуже контролируем мочеотделение и т.д.

"Все эти реакции вполне нормальны, – подчеркивают специалисты. – Но нужно в течение 3-4 недель понаблюдать за собой. Если интенсивность этих реакций не уменьшается, необходимо обратиться к врачу общей практики или психологу, а в отдельных случаях – к психиатру".

Очень важна социальная поддержка. Специалисты призывают общаться с близкими, рассказывать им о случившемся. Следует вспомнить, что раньше помогало восстанавливать силы, что вы делали, чтобы "подзарядить свою батарейку". А вот алкогольные напитки – не то, что поможет. На фоне острого стресса в организме происходит выброс гормонов настолько мощный, что ни одно спиртное его не снимет.

Также эксперты советуют поскорее вернуться к привычным делам. Если вы не пострадали физически, продолжайте делать то, что запланировали в этот день.