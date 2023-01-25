Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная война с Россией Как действовать в случае террористической атаки: Минздрав подготовил рекомендации совместно с израильским специалистом

Как действовать в случае террористической атаки: Минздрав подготовил рекомендации совместно с израильским специалистом

25 января, 2023 среда
20:09
война с Россией

Министерство здравоохранения вместе с международным экспертом по работе с травмой Александром Гершановым подготовило рекомендации, как себя вести в случае, если вы стали свидетелем нападения

Советы опубликованы на facebook-странице Минздрава

Если вы не являетесь медиком, спасателем или специалистом, оказывающим психологическую помощь, эксперты призывают не бежать в сторону взрыва или стрельбы. Если рядом с вами раненые или вы сами получили физическое повреждение, немедленно обратитесь за помощью. Проявлениями повреждения являются сильный шум в голове и острая боль где угодно в теле (даже при отсутствии кровотечения). Если есть ушиб, но кровотечения и боли нет, пострадавшего также должен осмотреть врач.

Когда мы становимся свидетелями смертей и увечий, мы можем переживать целую палитру реакций. Можем кричать или плакать. Можем замереть – наши эмоции словно "замораживаются". Можем, напротив, быть эмоционально возбужденными, раздражительными. Могут нарушаться физиологические функции нашего организма: хуже спим, теряем аппетит, хуже контролируем мочеотделение и т.д.

"Все эти реакции вполне нормальны, – подчеркивают специалисты. – Но нужно в течение 3-4 недель понаблюдать за собой. Если интенсивность этих реакций не уменьшается, необходимо обратиться к врачу общей практики или психологу, а в отдельных случаях – к психиатру".

Очень важна социальная поддержка. Специалисты призывают общаться с близкими, рассказывать им о случившемся. Следует вспомнить, что раньше помогало восстанавливать силы, что вы делали, чтобы "подзарядить свою батарейку". А вот алкогольные напитки – не то, что поможет. На фоне острого стресса в организме происходит выброс гормонов настолько мощный, что ни одно спиртное его не снимет.

Также эксперты советуют поскорее вернуться к привычным делам. Если вы не пострадали физически, продолжайте делать то, что запланировали в этот день.

  • Военный психолог Елена Нагорная сомневается, что у военных будет больше психологических травм, чем у гражданских
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также:
Володимир Зеленський
25 января, 2023 среда
Зеленский подписал закон об ужесточении ответственности для военных
23 января, 2023 понедельник
Глава МИД Италии: ЕС может попросить Украину начать переговоры с РФ, если та перестанет обстреливать инфраструктуру
повістка
25 января, 2023 среда
В Сухопутных войсках ВСУ рассказали, где и от кого призывники могут получить повестку
Киев
-4°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.89
    Покупка 39.89
    Продажа 40.56
  • EUR
    Покупка 42.49
    Продажа 43.46
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, среда
25 января
22:08
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 25 января
21:21
Швейцария присоединилась к девятому пакету санкций ЕС против России
21:00
Епифаний попросил Папу Франциска призвать христиан к совместной молитве за справедливый мир для Украины 24 февраля
20:41
Впервые правительство Боснии и Герцеговины возглавила женщина – Боряна Кришто
20:37
Венецианская комиссия отказалась от участия в отборе судей КСУ до выполнения ее рекомендаций по соответствующему закону
20:05
Джо Байден
США вместе с союзниками предоставят Украине 3 тыс. артиллерийских систем, боеприпасы и ПВО
20:04
Зеленский обсудил с Верховным комиссаром по делам беженцев ООН массовый вывоз Россией украинских детей
20:01
OPINION
Путин нашел в Европе еще одну failed state
20:00
Обзор
Победные новости 336 дня войны: "Леопарды" будут в Украине, в РФ разрастается кладбище вагнеровцев, а центр Одессы теперь под защитой ЮНЕСКО
19:55
"Шахтер" близок к трансферу 18-летнего форварда из Венесуэлы, - СМИ
19:35
300 единиц бронетехники уже направляются в Украину, - Байден
19:26
Морские пехотинцы уничтожили 10 оккупантов и БМП
19:13
Bayraktar Байрактар
Украина бесплатно получила еще два "байрактара" от Baykar
19:10
РФ заявила, что провела учения по применению гиперзвукового оружия на фрегате "Адмирал Горшков" в Атлантическом океане
19:07
Оккупанты в Крыму провели 6 арестов якобы причастных к "диверсиям и терактам" крымских татар, – Генштаб
19:07
США предоставляют Украине 31 танк Abrams, – Байден
19:02
Владимир Путин
У России отобрали право на проведение Суперкубка УЕФА
19:02
США просят Израиль передать украинским военным ракеты для ПВО Hawk, - СМИ
18:56
Эксклюзив
Существует ресурс для передачи Украине сотен танков Leopard, – главред Defense Express Катков
18:49
The Guardian не включил Роналду в топ-50 лучших футболистов года
18:45
В Швеции сожгли Коран при содействии журналиста, сотрудничающего с Russia Today
18:44
Зеленский обсудил со Столтенбергом необходимые шаги по вступлению Украины в НАТО
18:23
Все рейсы отменены: в Берлине работники аэропорта объявили забастовку, требуя выплаты
18:20
продукти магазин
За 2022 год украинцы сократили использование пластиковых пакетов на 40-90%, - минэкономики
18:09
Европейский суд принял иск Нидерландов против России по поводу сбития пассажирского рейса MH17
18:03
OPINION
Деревья, ставшие крестами самим себе
17:58
Россияне обстреляли Запорожье: погибла женщина
17:56
В Херсонской области оккупанты депортировали жителей села Нечаево, в их дома заселят военных
17:56
Норвегия освободила из СИЗО сбежавшего из России экс-командира ЧВК Вагнера
17:46
Эксклюзив
Виталий Портников
"Не только на армию, но и на культуру": Портников рассказал о наследстве американца Степанца, завещавшего $1 млн Залужному
17:43
На временно оккупированных территориях россияне притесняют украинцев, не получавших "паспорта", - мэр Мелитополя
17:42
"Гомосексуализм не является преступлением": Папа Римский раскритиковал законы стран, криминализирующих однополые отношения
17:41
РФ обвинила Украину в обстреле Курской области, несколько населенных пунктов без света
17:40
Оккупанты распространяют постановочные видео с якобы боев за Бахмут
17:25
Украинец Дудченко получил серебро на ЧЕ по биатлону
17:25
ЮНЕСКО внесло исторический центр Одессы в список Всемирного наследия, - Reuters
17:18
США передадут Украине 31 танк Abrams на $400 млн, - Bloomberg
17:17
Инфографика
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
17:11
Интервью
Украинское единство является условием нашей победы, - Константин Сигов
17:09
В Генштабе рассказали, могут ли ВСУ после Соледара отойти и от Бахмута
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV