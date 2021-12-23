Как действовать в случае чрезвычайной ситуации или войны: в Украине создали брошюру

Об этом идет речь на сайте Украинского кризисного медиа-центра.



В брошюре рассказывается о советах по подготовке дома, что делать в чрезвычайной ситуации или в зоне боевых действий, как не стать жертвой дезинформации; что делать после получения сигнала "ВНИМАНИЕ ВСЕМ" и как подготовить "тревожный чемодан".



Брошюра разработана по инициативе Центра вместе с Государственной службой по чрезвычайным ситуациям, Министерством обороны, Аппаратом Главнокомандующего Вооруженными силами Украины и общественными организациями.



Иллюстрации для брошюры создал художник Александр Грехов.

Напомним, главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-лейтенант Валерий Залужный сообщил, что вдоль границы с Украиной насчитывается около 52 российских батальонно-тактических групп, также наращивание сил РФ происходит в оккупированном Крыму.