Как действовать в случае чрезвычайной ситуации или войны: в Украине создали брошюру
Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности представил брошюру "В случае чрезвычайной ситуации или войны" с практическими советами
Об этом идет речь на сайте Украинского кризисного медиа-центра.
В брошюре рассказывается о советах по подготовке дома, что делать в чрезвычайной ситуации или в зоне боевых действий, как не стать жертвой дезинформации; что делать после получения сигнала "ВНИМАНИЕ ВСЕМ" и как подготовить "тревожный чемодан".
Брошюра разработана по инициативе Центра вместе с Государственной службой по чрезвычайным ситуациям, Министерством обороны, Аппаратом Главнокомандующего Вооруженными силами Украины и общественными организациями.
Иллюстрации для брошюры создал художник Александр Грехов.
- Напомним, главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-лейтенант Валерий Залужный сообщил, что вдоль границы с Украиной насчитывается около 52 российских батальонно-тактических групп, также наращивание сил РФ происходит в оккупированном Крыму.
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