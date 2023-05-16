Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"

"Хочу напомнить, что ракета Storm Shadow является совместной франко-британской разработкой. Поэтому после объявления о передаче дальнобойных ракет от Франции их количество у нас значительно увеличится. И можно уже говорить об эффективной работе этих ракет. В частности по местам дислокации российских войск в временно оккупированном Луганске", - объяснил Селезнев.

Военный эксперт отметил, что дальнобойные ракеты помогут сформировать плацдарм для наступления ВСУ

"Передача и применение дальнобойных ракет очень хорошая новость. Поскольку формирование будущего поля боя очень важная миссия. Нужно помнить о том, что чем дальше россияне будут размещать свои склады с боеприпасами, тем больше времени они будут тратить на логистику. Это значит, что они не смогут оперативно реагировать на все вызовы, с которыми будут сталкиваться в рамках украинского контрнаступления", - добавил он.