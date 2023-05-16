Как дальнобойные ракеты позволят ВСУ подготовить плацдарм для контрнаступления: объяснил военный эксперт Селезнев
Военный эксперт Владислав Селезнев рассказал, что дальнобойные ракеты, которые союзники передают Украине, позволят разрушить логистику российских оккупационных войск
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"
"Хочу напомнить, что ракета Storm Shadow является совместной франко-британской разработкой. Поэтому после объявления о передаче дальнобойных ракет от Франции их количество у нас значительно увеличится. И можно уже говорить об эффективной работе этих ракет. В частности по местам дислокации российских войск в временно оккупированном Луганске", - объяснил Селезнев.
Военный эксперт отметил, что дальнобойные ракеты помогут сформировать плацдарм для наступления ВСУ
"Передача и применение дальнобойных ракет очень хорошая новость. Поскольку формирование будущего поля боя очень важная миссия. Нужно помнить о том, что чем дальше россияне будут размещать свои склады с боеприпасами, тем больше времени они будут тратить на логистику. Это значит, что они не смогут оперативно реагировать на все вызовы, с которыми будут сталкиваться в рамках украинского контрнаступления", - добавил он.
- 11 мая Великобритания подтвердила передачу Украине ракет Storm Shadow. Франция также имеет на вооружении такие ракеты, но использует название SCALP-EG.
- 15 мая во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Лондоне премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил о передаче Украине ракет противовоздушной обороны и беспилотников. В новом пакете британской военной помощи будут сотни ударных беспилотников большой дальности с радиусом более 200 км.
- 16 мая президент Эмманюэль Макрон сообщил, что в рамках нового пакета помощи Франция передаст Украине ракеты большой дальности.
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