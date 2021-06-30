"Как член ОБСЕ": Резников рассказал, каким образом США могут войти в Минский процесс
Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что США могут предложить своего посла в группу ТКГ по Донбассу
Об этом он сказал в комментарии РБК-Украина.
По словам Резникова, США могут уже подключиться к процессу прекращения войны в Украине.
"Как члены и доноры ОБСЕ американцы могут предложить своего посла в любую из групп ТКГ. Также есть площадка, где они были - это Женева, там проходили первые консультации и встречи по конфликту (речь о переговорах Украина-ЕС-США-Россия, которые прошли в Женеве 17 апреля 2014, - ред.). Его можно возродить ", - пояснил вице-премьер.
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