"Как член ОБСЕ": Резников рассказал, каким образом США могут войти в Минский процесс

Об этом он сказал в комментарии РБК-Украина.

По словам Резникова, США могут уже подключиться к процессу прекращения войны в Украине.

"Как члены и доноры ОБСЕ американцы могут предложить своего посла в любую из групп ТКГ. Также есть площадка, где они были - это Женева, там проходили первые консультации и встречи по конфликту (речь о переговорах Украина-ЕС-США-Россия, которые прошли в Женеве 17 апреля 2014, - ред.). Его можно возродить ", - пояснил вице-премьер.

Президент Владимир Зеленский призвал Трехстороннюю контактную группу восстановить полноценную работу для урегулирования ситуации на Донбассе