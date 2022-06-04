Как "человек сверху". "Слуга" Безугла командует военными в Северодонецке, - Янина Соколова

Об этом со ссылкой на информацию от очевидцев – офицеров ВСУ в субботу, 4 июня 2022 года, в фейсбуке сообщила журналистка Янина Соколова.

"Депутат от партии "Слуга народа" Марьяна Безугла темным рыцарем от Офиса президента контролирует военные операции в Северодонецке. Дает указания командованию. Выражает претензии, кто, где и как должен быть, и в целом координирует действия военных как "человек сверху", - заявила Соколова .

Как отмечает журналистка, такая информация ею получена от военных, "которые категорически против вмешательства политиков в стратегические решения для страны и жизни людей".

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"Какого черта политик влияет на дела не ее парафии, не ясно. И почему Офис президента шлет туда эту даму, если есть годами проверенные, натренированные, профессиональные командиры - непонятно самим командирам. Но самое главное: кто будет нести ответственность за последствия указаний этой дамы на фронте", - отметила Янина Соколова.

В ситуацию с Безуглой в Северодонецке, по ее мнению, должен вмешаться президент.

"Владимир Зеленский, если Вы не в курсе, обратите внимание пожалуйста. Доверие руководящего состава между собой, генштаба и Минобороны не нуждается в политиканских агентах. Тем более в воюющей стране есть немало дел в комитете ВР, в который входит Безугла. Военные сами справятся", - сказала журналистка.

При этом она привела фотоподтверждение своего заявления о Безуглой в Северодонецке.

"Это фото мне прислали друзья военные. Фото сделано в штабе на востоке страны", - подчеркнула Янина Соколова.

Справка

Марьяне Безуглой 34 года.

Имеет медицинское образование. До избрания в парламент работала в поликлинике.

Предлагала принять законопроект, позволяющий командирам самостоятельно расстреливать подчиненных за неповиновение. После громкого скандала эта инициатива была отозвана.

Кроме того, 2 июня 2022 года глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в интервью Лига.net заявил о неправомерности требования Безуглой, чтобы он, Гайдай, информировал ее о месте своего пребывания.

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