Как человек - честный и добрый, - один из самых дорогих футболистов Украины о новом тренере сборной

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Youtube-канал УАФ.



По словам Миколенко, Петраков является честным тренером.



"Опять вернулись в сборную Украины, уже с новым тренером. Два с половиной года назад мы работали вместе. Конечно рад, что назначили тренера, с которым я долгое время работал в юношеских сборных. Тренерские качества бессмысленно обсуждать. Я не тренер, не эксперт. Как человек - Петраков - честный и добрый", - сказал Виталий Миколенко.

Сборную Украины уже на следующей неделе ждут два отборочных матча чемпионата мира - против Казахстана (1 сентября в Нур-Султане) и Франции (4 сентября в Киеве). Кроме этого, команда Петракова 8 сентября в Пльзень проведет товарищескую встречу с Чехией.

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