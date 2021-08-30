Как человек - честный и добрый, - один из самых дорогих футболистов Украины о новом тренере сборной
Защитник сборной Украины Виталий Миколенко рассказал, каким является Александр Петраков - новый главный тренер национальной команды
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Youtube-канал УАФ.
По словам Миколенко, Петраков является честным тренером.
"Опять вернулись в сборную Украины, уже с новым тренером. Два с половиной года назад мы работали вместе. Конечно рад, что назначили тренера, с которым я долгое время работал в юношеских сборных. Тренерские качества бессмысленно обсуждать. Я не тренер, не эксперт. Как человек - Петраков - честный и добрый", - сказал Виталий Миколенко.
Сборную Украины уже на следующей неделе ждут два отборочных матча чемпионата мира - против Казахстана (1 сентября в Нур-Султане) и Франции (4 сентября в Киеве). Кроме этого, команда Петракова 8 сентября в Пльзень проведет товарищескую встречу с Чехией.
- Напомним, 29 августа Александр Петраков заявил, что категорически не будет вызывать футболистов, которые играют в России.
- После этого новый главный тренер сборной Украины Александр Петраков представил своих ассистентов в национальной команде.
- 30 августа сборная Украины отправилась в Нур-Султан, где сыграет матч квалификации ЧМ-2022 против Казахстана.
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