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Как часто стирать полотенца и как это делать, чтобы они были мягкими и имели приятный аромат

4 октября, 2023 среда
14:06
Здоровье Полотенца

Как часто нужно менять полотенца? А также важные советы, благодаря которым они будут оставаться пушистыми и свежими в течение долгого времени, вы узнаете в статье

Полотенца – это незаменимый атрибут повседневной жизни, дающий комфорт и гигиену нашему дому. Они сопровождают нас каждый день, служат во время приема водных процедур, а также являются необходимыми аксессуарами на кухне.

Однако, как и любые текстильные изделия, полотенца нуждаются в особом уходе и стирке, чтобы они дольше оставаться мягкими и приятными на ощупь. В статье мы разберем все секреты и правила правильной стирки полотенец, и как сделать это дело легким и эффективным.

Почему нужно часто менять полотенца

Именно такой вопрос возникает у людей, ведь полотенцами пользуются для того, чтобы убрать влагу с чистого тела. Однако регулярная стирка полотенец – это не только средство сохранения их привлекательности, но и важный аспект здоровья и гигиены.

Частая стирка полотенец важна из-за некоторых ключевых аспектов. Прежде всего из гигиенических соображений. Полотенца в ванной используются для выведения влаги с тела, и это может создать идеальную среду для развития бактерий и грибков, которые могут привести даже к ухудшению здоровья.

Согласно данным исследования микробиолога Чарльза Герба из Аризонского университета, около 90% банных полотенец содержали бактерии из группы колиформных, почти 14% составляли Escherichia coli, или "кишечная палочка".

Центр контроля и профилактики заболеваний США (CDC) предупреждает, что некоторые штаммы E. coli могут вызывать инфекции кишечника и мочевыводящих путей, приводить к диарее, рвоте, воздействовать на почки, в наихудших случаях – вызывать менингит. Однако ежедневная стирка помогает избежать накопления микроорганизмов и обеспечивает более высокий уровень гигиены.

Во-вторых, остающаяся в полотенцах влага может привести к неприятным запахам. Это уже не только гигиена, но и эстетическая сторона вопроса.

Кухонные полотенца, которые используются ежедневно, следует стирать каждый день или каждые 2-3 дня. Они скорее всего попадают в контакт с различными продуктами и поверхностями, и регулярная стирка помогает избежать распространения бактерий.

Если говорить о полотенца для тела, здесь схема похожая. Дерматологи рекомендуют следующую периодичность:

  • для лица – через каждые 2 дня. Но если у вас проблемная кожа (демодекозы, акне и т.д.) – стирать каждый день, или вообще отказаться от тканевого полотенца и использовать одноразовые бумажные;

  • для рук и тела, а также для ног – каждые 2-3 дня;

  • для интимной гигиены – каждый день.

Следует заметить, что полотенце для тела – это предмет личной гигиены, поэтому не пренебрегайте этим правилом, чтобы не собирать бактерии от других людей.

Фото: Freepik

Какое количество полотенец должно быть дома

Этот вопрос достаточно индивидуален и зависит от потребностей человека или семьи, но с уверенностью можно отметить, что двух банных комплектов, которые вы будете менять поочередно, недостаточно. Лучше иметь определенный запас полотенец разных размеров, оптимально этот список может выглядеть так:

  • Личные полотенца: минимум 1-2 для каждого члена семьи;
  • Гостевые полотенца: несколько полотенец, предназначенных для гостей или случайного использования.
  • Специализированные полотенца: например, для пляжа, фитнеса или путешествий.
  • Кухонные полотенца: опытные хозяйки обычно имеют комплекты по семь полотенец на каждый день недели.

Этот список ориентировочный и важно учитывать размер вашей семьи, потребности и образ жизни при определении оптимального количества полотенец.

Как стирать полотенца, чтобы были мягкие и имели приятный аромат: общие правила

Для того чтобы ваши полотенца всегда были свежими и мягкими, нужно знать общие правила, как стирать полотенца в стиральной машине:

  • При стирке не используйте режимы с экономией воды, ведь такие ткани, как микрофибра или махра, хорошо поглощают все загрязнения и их трудно удалить в таком режиме. То же касается сухих порошков, стиральная машина его просто не выполаскивает. Из-за свойств самой ткани желательно использовать жидкие порошки, или капсулы.

  • Относительно температуры стирки лучше обращать внимание на ярлык изделия. Если же такого нет, тогда придерживайте следующие параметры: микрофибра, хлопок и лен – 40-60 °C, бамбуковое волокно и вискоза – 30-40 °C, а велюр – 40 °C.
  • Что касается сушки полотенец, если в вашей стиральной машине есть функция сушки, тогда это хороший вариант. Не рекомендуют вывешивать полотенца под прямыми солнечными лучами, потому что они станут слишком жесткими. Но и в темном плохо проветриваемом помещении этого тоже не стоит делать, чтобы полотенца не набрались влагой, потому что это приведет к неприятному аромату. Выбирайте места, где обеспечен хороший воздушный поток, например балкон.
  • Сразу отправляйте полотенца в стиралку, не давайте им время залеживаться и аккумулировать бактерии.
  • Если вы не знаете на каком режиме стирать полотенца, то советуем не ставить максимальный режим выкручивания, чтобы ткань не стала как наждачная бумага. Оптимально – 800 оборотов на этапе отжима.
  • Не заполняйте стиральную машину полностью. Для того чтобы сохранить пушистые полотенца, рекомендуется заполнять барабан наполовину или на три четверти его объема.
  • Также эксперты советуют использовать отбеливатель при стирке белых полотенец, чтобы избавиться от всех бактерий и вернуть совершенный белый цвет.

Если после каждого использования просушивать полотенце, то оно дольше останется чистым и будет иметь приятный аромат.

Фото: Freepik

Эффективные народные средства, которые помогут сохранить полотенца чистыми, ароматными и мягкими

Как убрать неприятный запах из махровых полотенец и сделать их пушистыми? В этом поможет сода и уксус.

Для того чтобы нивелировать неприятный аромат, перед стиркой в машинке, можно замочить полотенца на пару минут в смеси с уксусом. Сделайте раствор 250 мл уксуса на 10 л воды.

Также соду с уксусом используют для того, чтобы сделать полотенца мягкими и пушистыми. Для этого в контейнер для жидкого порошка вылейте стакан уксуса и включите режим стирки без полоскания и отжима. Как только цикл закончится, добавьте половину стакана пищевой соды в отделение порошка и повторно запустите цикл стирки, но уже с режимом отжима и полоскания.

Раствор с растительным маслом

Как бы это противоречиво ни звучало, но удалить пятна и вернуть чистоту полотенцам поможет раствор с маслом. Этот способ дает ответ на вопрос, как стирать грязные кухонные полотенца, так как хорошо подойдет для льняных или хлопчатобумажных тканей.

Сделайте раствор: полстакана соды, 1 ст. л. порошка, 50 мл растительного масла и любого отбеливателя. В большой таз для стирки выложите все полотенца и залейте кипятком, добавьте приготовленный раствор и перемешайте любой палкой. Дайте так полотенцам постоять, пока вода полностью не остынет. Затем их нужно будет хорошо прополоскать.

Очистка полотенец с помощью кипячения

Чтобы устранить неприятный запах из полотенец, воспользуйтесь методом кипячения, поскольку высокие температуры уничтожают бактерии. Этот метод эффективен для изделий из натуральных тканей и в то же время достаточно агрессивен, и будьте осторожны, чтобы не повредить ткань. Также, не стоит его применять для цветных полотенец, потому что ткань может утратить яркость.

Для кипячения полотенец можно использовать кастрюлю (процесс займет около 15-20 минут) или стиральную машину, установив режим с подогревом воды до 90-95 градусов.

Если вы решили кипятить в кастрюле, для усиления действия к воде можно добавить: порошок для стирки в расчете 2 ст. л. на 1 л воды или хозяйственное мыло. Затем нужно хорошо прополоскать полотенца.

Очистка с помощью горчичного порошка

Этот способ требует времени и отлично подойдет для кухонных полотенец с пятнами от жира. Сначала сделайте раствор: в 1 л воды растворите 2 ст. л. горчичного порошка, далее дать немного настояться и процедить. В большой таз стирки выложите все полотенца, залейте необходимым количеством воды и добавьте раствор с горчицей. Оставьте на ночь полотенца, а потом их надо постирать, как вы это обычно делаете.

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