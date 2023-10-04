Как часто стирать полотенца и как это делать, чтобы они были мягкими и имели приятный аромат

Полотенца – это незаменимый атрибут повседневной жизни, дающий комфорт и гигиену нашему дому. Они сопровождают нас каждый день, служат во время приема водных процедур, а также являются необходимыми аксессуарами на кухне.

Однако, как и любые текстильные изделия, полотенца нуждаются в особом уходе и стирке, чтобы они дольше оставаться мягкими и приятными на ощупь. В статье мы разберем все секреты и правила правильной стирки полотенец, и как сделать это дело легким и эффективным.

Почему нужно часто менять полотенца

Именно такой вопрос возникает у людей, ведь полотенцами пользуются для того, чтобы убрать влагу с чистого тела. Однако регулярная стирка полотенец – это не только средство сохранения их привлекательности, но и важный аспект здоровья и гигиены.

Частая стирка полотенец важна из-за некоторых ключевых аспектов. Прежде всего из гигиенических соображений. Полотенца в ванной используются для выведения влаги с тела, и это может создать идеальную среду для развития бактерий и грибков, которые могут привести даже к ухудшению здоровья.

Согласно данным исследования микробиолога Чарльза Герба из Аризонского университета, около 90% банных полотенец содержали бактерии из группы колиформных, почти 14% составляли Escherichia coli, или "кишечная палочка".

Центр контроля и профилактики заболеваний США (CDC) предупреждает, что некоторые штаммы E. coli могут вызывать инфекции кишечника и мочевыводящих путей, приводить к диарее, рвоте, воздействовать на почки, в наихудших случаях – вызывать менингит. Однако ежедневная стирка помогает избежать накопления микроорганизмов и обеспечивает более высокий уровень гигиены.

Во-вторых, остающаяся в полотенцах влага может привести к неприятным запахам. Это уже не только гигиена, но и эстетическая сторона вопроса.

Кухонные полотенца, которые используются ежедневно, следует стирать каждый день или каждые 2-3 дня. Они скорее всего попадают в контакт с различными продуктами и поверхностями, и регулярная стирка помогает избежать распространения бактерий.

Если говорить о полотенца для тела, здесь схема похожая. Дерматологи рекомендуют следующую периодичность:

для лица – через каждые 2 дня. Но если у вас проблемная кожа (демодекозы, акне и т.д.) – стирать каждый день, или вообще отказаться от тканевого полотенца и использовать одноразовые бумажные;

для рук и тела, а также для ног – каждые 2-3 дня;

для интимной гигиены – каждый день.

Следует заметить, что полотенце для тела – это предмет личной гигиены, поэтому не пренебрегайте этим правилом, чтобы не собирать бактерии от других людей.

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Какое количество полотенец должно быть дома

Этот вопрос достаточно индивидуален и зависит от потребностей человека или семьи, но с уверенностью можно отметить, что двух банных комплектов, которые вы будете менять поочередно, недостаточно. Лучше иметь определенный запас полотенец разных размеров, оптимально этот список может выглядеть так:

Личные полотенца: минимум 1-2 для каждого члена семьи;

Гостевые полотенца: несколько полотенец, предназначенных для гостей или случайного использования.

Специализированные полотенца: например, для пляжа, фитнеса или путешествий.

Кухонные полотенца: опытные хозяйки обычно имеют комплекты по семь полотенец на каждый день недели.

Этот список ориентировочный и важно учитывать размер вашей семьи, потребности и образ жизни при определении оптимального количества полотенец.

Как стирать полотенца, чтобы были мягкие и имели приятный аромат: общие правила

Для того чтобы ваши полотенца всегда были свежими и мягкими, нужно знать общие правила, как стирать полотенца в стиральной машине:

При стирке не используйте режимы с экономией воды, ведь такие ткани, как микрофибра или махра, хорошо поглощают все загрязнения и их трудно удалить в таком режиме. То же касается сухих порошков, стиральная машина его просто не выполаскивает. Из-за свойств самой ткани желательно использовать жидкие порошки, или капсулы.

Относительно температуры стирки лучше обращать внимание на ярлык изделия. Если же такого нет, тогда придерживайте следующие параметры: микрофибра, хлопок и лен – 40-60 °C, бамбуковое волокно и вискоза – 30-40 °C, а велюр – 40 °C.

Что касается сушки полотенец, если в вашей стиральной машине есть функция сушки, тогда это хороший вариант. Не рекомендуют вывешивать полотенца под прямыми солнечными лучами, потому что они станут слишком жесткими. Но и в темном плохо проветриваемом помещении этого тоже не стоит делать, чтобы полотенца не набрались влагой, потому что это приведет к неприятному аромату. Выбирайте места, где обеспечен хороший воздушный поток, например балкон.

Сразу отправляйте полотенца в стиралку, не давайте им время залеживаться и аккумулировать бактерии.

Если вы не знаете на каком режиме стирать полотенца, то советуем не ставить максимальный режим выкручивания, чтобы ткань не стала как наждачная бумага. Оптимально – 800 оборотов на этапе отжима.

Не заполняйте стиральную машину полностью. Для того чтобы сохранить пушистые полотенца, рекомендуется заполнять барабан наполовину или на три четверти его объема.

Также эксперты советуют использовать отбеливатель при стирке белых полотенец, чтобы избавиться от всех бактерий и вернуть совершенный белый цвет.

Если после каждого использования просушивать полотенце, то оно дольше останется чистым и будет иметь приятный аромат.

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Эффективные народные средства, которые помогут сохранить полотенца чистыми, ароматными и мягкими

Как убрать неприятный запах из махровых полотенец и сделать их пушистыми? В этом поможет сода и уксус.

Для того чтобы нивелировать неприятный аромат, перед стиркой в машинке, можно замочить полотенца на пару минут в смеси с уксусом. Сделайте раствор 250 мл уксуса на 10 л воды.

Также соду с уксусом используют для того, чтобы сделать полотенца мягкими и пушистыми. Для этого в контейнер для жидкого порошка вылейте стакан уксуса и включите режим стирки без полоскания и отжима. Как только цикл закончится, добавьте половину стакана пищевой соды в отделение порошка и повторно запустите цикл стирки, но уже с режимом отжима и полоскания.

Раствор с растительным маслом

Как бы это противоречиво ни звучало, но удалить пятна и вернуть чистоту полотенцам поможет раствор с маслом. Этот способ дает ответ на вопрос, как стирать грязные кухонные полотенца, так как хорошо подойдет для льняных или хлопчатобумажных тканей.

Сделайте раствор: полстакана соды, 1 ст. л. порошка, 50 мл растительного масла и любого отбеливателя. В большой таз для стирки выложите все полотенца и залейте кипятком, добавьте приготовленный раствор и перемешайте любой палкой. Дайте так полотенцам постоять, пока вода полностью не остынет. Затем их нужно будет хорошо прополоскать.

Очистка полотенец с помощью кипячения

Чтобы устранить неприятный запах из полотенец, воспользуйтесь методом кипячения, поскольку высокие температуры уничтожают бактерии. Этот метод эффективен для изделий из натуральных тканей и в то же время достаточно агрессивен, и будьте осторожны, чтобы не повредить ткань. Также, не стоит его применять для цветных полотенец, потому что ткань может утратить яркость.

Для кипячения полотенец можно использовать кастрюлю (процесс займет около 15-20 минут) или стиральную машину, установив режим с подогревом воды до 90-95 градусов.

Если вы решили кипятить в кастрюле, для усиления действия к воде можно добавить: порошок для стирки в расчете 2 ст. л. на 1 л воды или хозяйственное мыло. Затем нужно хорошо прополоскать полотенца.

Очистка с помощью горчичного порошка

Этот способ требует времени и отлично подойдет для кухонных полотенец с пятнами от жира. Сначала сделайте раствор: в 1 л воды растворите 2 ст. л. горчичного порошка, далее дать немного настояться и процедить. В большой таз стирки выложите все полотенца, залейте необходимым количеством воды и добавьте раствор с горчицей. Оставьте на ночь полотенца, а потом их надо постирать, как вы это обычно делаете.