"Как бывшему футболисту – страшно становится": Лукашенко пристыдил министра спорта за состояние футбола в Беларуси
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подверг критике министра спорта Сергея Ковальчука из-за состояния футбола в стране
Об этом сообщает " БелТА ".
По словам Лукашенко, он – бывший футболист.
"Идет чемпионат мира. Я что-то, Сергей Михайлович (прим. - Ковальчук, министр спорта Беларуси), не заметил там наших футболистов. Или я просто плохо наблюдаю за чемпионатом мира? Там нас и в помине нет. Что больше, я сравниваю игру наших футболистов с тем футболом, который сегодня показывают там спортсмены. И к тому же они показывают эти результаты в зимний период. И как бывшему футболисту, занимавшемуся много футболом, мне просто страшно становится", - заявил самопровозглашенный президент Беларуси.
Лукашенко явно не удовлетворен работой Сергея Ковальчука.
"Состояние этого вида спорта, как и многих других, в ужасном положении. А когда-то, назначая вас, я надеялся, что вы как человек военный, любящий спорт, понимает в нем. Ну и что, прошло время, немало лет, а если год за два - знаешь сколько, и где эти результаты?", – жалуется Лукашенко.
Сборная Беларуси по футболу занимает 97-е место в рейтинге ФИФА. Беларусь ни разу не выходила на ЧМ и ЧЕ.
В таблице коэффициентов УЕФА Беларусь идет 39 из 55 европейских стран.
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