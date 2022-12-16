"Как бывшему футболисту – страшно становится": Лукашенко пристыдил министра спорта за состояние футбола в Беларуси

Об этом сообщает " БелТА ".

По словам Лукашенко, он – бывший футболист.

"Идет чемпионат мира. Я что-то, Сергей Михайлович (прим. - Ковальчук, министр спорта Беларуси), не заметил там наших футболистов. Или я просто плохо наблюдаю за чемпионатом мира? Там нас и в помине нет. Что больше, я сравниваю игру наших футболистов с тем футболом, который сегодня показывают там спортсмены. И к тому же они показывают эти результаты в зимний период. И как бывшему футболисту, занимавшемуся много футболом, мне просто страшно становится", - заявил самопровозглашенный президент Беларуси.

Лукашенко явно не удовлетворен работой Сергея Ковальчука.

"Состояние этого вида спорта, как и многих других, в ужасном положении. А когда-то, назначая вас, я надеялся, что вы как человек военный, любящий спорт, понимает в нем. Ну и что, прошло время, немало лет, а если год за два - знаешь сколько, и где эти результаты?", – жалуется Лукашенко.

Сборная Беларуси по футболу занимает 97-е место в рейтинге ФИФА. Беларусь ни разу не выходила на ЧМ и ЧЕ.

В таблице коэффициентов УЕФА Беларусь идет 39 из 55 европейских стран.

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