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Как быстро засолить красную рыбу. Читайте наш простой рецепт
Засолить красную рыбу можно как порционными кусочками, так и целым куском. Советуем вам вкусный быстрый рецепт
Соленая красная рыба
Ингредиенты:
- семга – 600 г
- соль – одна столовая ложка
- сахар – половина столовой ложки
Пошаговый рецепт приготовления:
- очищаем рыбу от чешуи
- удаляем позвоночник, ребра и кости
- оставляем кожу
- смешиваем соль с сахаром
- посыпаем рыбу со всех сторон смесью соли и сахара
- если солить красную рыбу целым куском, тогда через двенадцать часов получим малосольную рыбу
- солим рыбу только в стеклянной емкости
- а вот чтобы засолить рыбу очень быстро, нарезаем ее ломтями толщиной в один сантиметр и посыпаем смесью соли и сахара, и уже через два часа ваша рыба будет готова
- во время процесса соления из красной рыбы под действием соли выделяется жидкость.
- тогда, когда степень посола вам будет по вкусу – эту жидкость сливайте, а рыбу перекладывайте в чистую стеклянную емкость.
Приятного аппетита!
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