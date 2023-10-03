Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Как быстро засолить красную рыбу. Читайте наш простой рецепт
Инфографика

Как быстро засолить красную рыбу. Читайте наш простой рецепт

3 октября, 2023 вторник
19:00

Засолить красную рыбу можно как порционными кусочками, так и целым куском. Советуем вам вкусный быстрый рецепт

Соленая красная рыба

Ингредиенты:

  • семга – 600 г
  • соль – одна столовая ложка
  • сахар – половина столовой ложки
Рецепт Соленої червоної риби

Пошаговый рецепт приготовления:

  • очищаем рыбу от чешуи
  • удаляем позвоночник, ребра и кости
  • оставляем кожу
  • смешиваем соль с сахаром
  • посыпаем рыбу со всех сторон смесью соли и сахара
  • если солить красную рыбу целым куском, тогда через двенадцать часов получим малосольную рыбу
  • солим рыбу только в стеклянной емкости
  • а вот чтобы засолить рыбу очень быстро, нарезаем ее ломтями толщиной в один сантиметр и посыпаем смесью соли и сахара, и уже через два часа ваша рыба будет готова
  • во время процесса соления из красной рыбы под действием соли выделяется жидкость.
  • тогда, когда степень посола вам будет по вкусу – эту жидкость сливайте, а рыбу перекладывайте в чистую стеклянную емкость.

Приятного аппетита!

Новости
Общество
Читайте также:
Алексей Арестович
2 октября, 2023 понедельник
По возвращении в Украину Арестович должен быть арестован, - нардеп Дунда
У Києві розпочалася зустріч міністрів закордонних справ країн ЄС
2 октября, 2023 понедельник
В Киеве началась встреча министров иностранных дел стран ЕС – первая за пределами Евросоюза
Верховна Рада
2 октября, 2023 понедельник
Раде предлагают разрешить добровольную мобилизацию без возрастных ограничений
Киев
+19°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.38
    Покупка 37.38
    Продажа 38.17
  • EUR
    Покупка 39.67
    Продажа 40.71
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, вторник
3 октября
19:03
Обзор
Победные новости 587-го дня войны: функциональное поражение Черноморского флота РФ и доплаты украинским военным
18:34
Названа дата выхода франко-украинской исторической драмы SHTTL/ШТТЛ в кинотеатрах Украины
18:26
Киевсовет призывает центральную власть не изымать НДФЛ из местных бюджетов
18:25
Киев увеличил помощь на технику для военных: дополнительно выделено 1,26 млрд грн
18:22
НАБУ объявило подозрение в получении взятки мэру Сум и директору Департамента инфраструктуры города
18:13
ВАКС арестовал имущество трех обвиняемых по делу "Роттердам+"
18:05
ГП "Антонов" будет производить беспилотники на базе французского дрона Aarok
18:01
Эксклюзив
В Черном море наш флот уже обладает силой и мощью, - Гуменюк
17:47
Приложение "Дия"
В Дии заработала услуга возврата вкладов из обанкротившегося банка
17:38
Эксклюзив
"Это тактическое отступление": дипломат Веселовский о затягивании США с поставкой ракет ATACMS Украине
17:35
Эксклюзив
Defense Express: антидроновые комплексы Slinger от Австралии помогут по дешевке сбивать вражеские Shahed
17:26
В родном городе спикера Палаты представителей США Маккарти провели акцию по теме важности Украины
17:22
Обновлено
Армения
Армения ратифицировала Римский устав и обязалась выполнять решение Международного уголовного суда, Кремль отреагировал
17:22
Париж метро
Во Франции обнаружили клопов в транспорте: в правительстве опасаются скандала перед Олимпиадой 2024
17:11
Министр иностранных дел Венгрии назвал недопустимым, что в учебнике РФ их революцию в 1956 году называют "фашистской"
17:08
"Полностью интегрированный": Клименко рассказал, что делает командир Азова Редис после возвращения на фронт
17:00
Эксклюзив
"В горсовете есть "ждуны": депутат объяснил, почему Запорожье не поддержало сохранение НДФЛ на местах
16:31
Оккупанты сделали из гражданской больницы на Запорожье военный госпиталь для раненых из Роботиного
16:26
Раде предлагают отменить сроки давности для расследования коррупционных преступлений во время войны
16:09
Урожай зерна в Украине ожидается на уровне 79 млн. тонн, 75% нужно экспортировать, - Шмигаль
16:08
Обновлено
РФ вывела на боевое дежурство в Черное море два ракетоносителя
16:07
Европарламент
Европарламент согласовал финансирование Украинского фонда на €50 млрд
15:59
В Таиланде в результате стрельбы в ТЦ погибли по меньшей мере три человека, задержан 14-летний парень
15:56
Обновлено
Россияне обстреляли два поселка в пригороде Херсона: погиб мужчина, 5 человек ранены
15:35
Эксклюзив
В Информационном сопротивлении объяснили, как враг будет использовать 25-ю армию РФ
15:25
"Вы – мощь": Зеленский посетил бригады на Купянско-Лиманском направлении
15:06
Инфографика
АЗС
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
15:03
ракета ATACMS
Пентагон готов передать Украине ATACMS: ждет согласия Байдена, - Bloomberg
15:02
Boeing планирует увеличить производство своего самого популярного самолета
14:49
Президент Мексики раскритиковал США за помощь Украине и призвал предоставить деньги Латинской Америке
14:42
Экс-заместитель Ермака Тимошенко утверждает, что выиграл суд против НАПК: детали
14:40
автомат Калашникова
Во время конфликта расстрелял двух сослужащих: в Киеве военному сообщили о подозрении
14:32
Сферы влияния на госинституции, экономика, гражданское общество: правительство разработает единый план реформ до 2027 года
14:31
В Украине стартовали два экспериментальных проекта для военных и ветеранов: подробности
14:25
НАПК внесло в перечень международных спонсоров войны три крупнейшие нефтегазовые компании Китая
14:24
Саломе Зурабишвили
Конституционный суд Грузии начал рассмотрение дела в отношении президентки, который может привести к импичменту
14:08
Чехия и Польша усилили контроль на границе со Словакией из-за большого потока мигрантов
14:01
OPINION
Арсенал культуры
13:57
Из Нагорного Карабаха выехало более 100,6 тыс. этнических армян
13:33
Вернулись на брачный сезон: 200 пингвинов "оккупировали" метеомплощадку на станции "Вернадская"
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV