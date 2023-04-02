Все очевиднее, что попытки достичь компромисса с Москвой и добиться вывода российских войск из украинских территорий обречены на провал. Поскольку с самого начала Путин не признает украинцев отдельным от россиян народом, а Украину – независимым государством. И все, что сейчас хотят в Кремле, – это получить передышку в войне с Украиной, чтобы через несколько лет напасть на нас снова.

Сейчас среди российских элит существует оппозиция Путину, очевидно, что по вопросу отстранения диктатора от власти ведутся непубличные переговоры с Западом, однако похоже, что не выработана формула того, как это можно сделать.

Здесь нужно вспомнить, каким образом в СССР политическому конкуренту Михаилу Горбачеву – Борису Ельцину удалось лишить его власти. Только с помощью совершенно нестандартного и неожиданного подхода – ликвидировав существование самого Советского Союза.

Устранить Путина от власти легитимно, быстро и без значительных силовых и кровавых противостояний в самой РФ можно только одним способом, ключом к которому является введение должности вице-президента Российской Федерации

Хотя, в случае с Путиным, ситуация совсем другая, однако применение нестандартных подходов и здесь могло бы помочь достичь желаемого результата. Отстранить Путина от власти легитимно, быстро и без значительных силовых и кровавых противостояний в самой РФ можно только одним способом, ключом к которому является введение должности вице-президента Российской Федерации.

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Ведь вопрос, что делать дальше с Россией становится сегодня как никогда актуальным для всего демократического мира. Путин, хоть и обещал передать власть, но все время заматывает этот вопрос. Он патологически боится понести ответственность за свои преступления, и потому сложилась патовая ситуация для российского истеблишмента: устранить Путина они пока не способны, хотя и хорошо понимают, что он ведет Россию к полному краху, а если тирана не убрать с власти в ближайшее время, неконтролируемая самоликвидация русской Федерации становится все более очевидной.

Сложилась патовая ситуация для российского истеблишмента: устранить Путина они пока не способны, хотя хорошо понимают, что он ведет Россию к полному краху

Поэтому поскольку дворцовый переворот или устранение Путина путем его физической ликвидации до сих пор не рассматривались, единственный легитимный правомерный путь передачи власти от узурпатора к его правопреемнику – это продублировать его властные полномочия через введение должности вице-президента России. И если высшее руководство ФСБ хочет остаться в живых, то они это сделают.

Равно как и пришло время предупредить и подготовить соответствующие действия относительно возможного обнародования информации, что где-то в 2005 или 2006 году настоящий Путин был заменен, и фактически с тех пор Россией правит самозванец - "лже-Путин". И если Путин не хочет, чтобы он был публично разоблачен еще при его жизни, то он уже сейчас должен согласиться на предложенный вариант ухода с президентского поста.

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Быстро реализовать эту политическую формулу можно следующим путем: Государственная Дума Российской Федерации в срочном порядке на своем внеочередном заседании принимает решение – в связи со сложной экономической и социальной ситуацией в России и ухудшением состояния здоровья президента Путина, в РФ вводится должность вице-президента.

Государственная Дума Российской Федерации в срочном порядке на своем внеочередном заседании принимает решение – в связи со сложной экономической и социальной ситуацией в России и ухудшением состояния здоровья президента Путина, в РФ вводится должность вице-президента

Очевидно, что в этом случае самым сложным будет вопрос, чтобы за это историческое решение проголосовало большинство депутатов Государственной Думы. Но для политических фракций, которые понимают, что дальше произойдет с Россией, если Путин будет еще полгода оставаться у власти, шанс предотвращения катастрофы должен стать чисто техническим вопросом.

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Все процедурно могло бы выглядеть следующим образом: в Госдуму вносится предложение утвердить в должности вице-президента Российской Федерации такую политическую фигуру, которая устраивает всех оппонентов Путина во властных элитах. Перед этим с депутатами проводится соответствующая разъяснительная работа и таким образом достигается большинство голосов за поданное предложение.

А вторым пунктом, после официального утверждения должности вице-президента, на голосование ставится внесение этого изменения в конституцию России. Это они умеют быстро делать.

Далее, после короткого промежутка времени (максимум недели или двух – лучше меньше) со времени образования в РФ должности вице-президента, Путина стимулируют сделать заявление, что в связи с резким ухудшением состояния здоровья и невозможностью в полном объеме выполнять свои обязанности президента русской Федерации, он принимает решение отказаться от президентства обязанности и выходит на пенсию.

Чтобы операция легитимного отстранения Путина от власти была проведена успешно, необходимы согласованные действия руководства ФСБ и высшего армейского генералитета. И большинство военных генералов должны его поддержать

Таким образом, вице-президент автоматически временно становится легитимным президентом России, и сможет оставаться на этом посту вплоть до президентских выборов, которые должны состояться в РФ в 2024 году. Чтобы операция легитимного отстранения Путина от власти была проведена успешно, необходимы согласованные действия руководства ФСБ и высшего армейского генералитета. И большинство военных генералов должны его поддержать. Если они не хотят, чтобы российская армия была окончательно разгромлена, а сама Россия подверглась процессам хаотической деградации, ведь элиты просто будут истреблены этими процессами. В том числе физически.

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Формула реальности для следующей власти может быть такой: если эта временная власть признает преступления Путина и готова запустить механизмы преодоления преступного наследия путинского режима, и инициирует процесс возмещения Украине всех нанесенных войной ущерба (поскольку это очень сложная проблема и требует времени для ее отработки полностью), то такая власть продержится несколько лет, даже больше.

Новый президент РФ должен вывести все российские войска из всех оккупированных Россией территорий Украины, включая Крым и Донбасс, и после этого возможны переговоры о заключении договора о мире, выполнении условий безопасности для международного сообщества (в первую очередь – демилитаризация, денуклеаризация и деимпериализация РФ) и выплату репараций Украине

Новый президент РФ должен вывести все российские войска из всех оккупированных Россией территорий Украины, включая Крым и Донбасс, и после этого возможны переговоры о заключении договора о мире, выполнении условий безопасности для международного сообщества (в первую очередь – демилитаризация, денуклеаризация и деимпериализация РФ) и выплату репараций Украине.

Представители силовых кругов уже давно ведут непубличные переговоры с Западом о прекращении войны России с Украиной и месте Российской Федерации в мировой общности в послевоенный мирный период. Поэтому сейчас приходит время резко ускорить этот процесс, предоставив Российской Федерации возможность завершить путинскую войну.

И введение в России должности вице-президента предоставляет ей ключ к реальным изменениям и шанс использовать, последнюю возможность физического выживания элит и частичного сохранения их состояния. Главное, чтобы там смогли правильно и своевременно им воспользоваться.

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Об авторе. Виктор Каспрук, журналист

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