Украина сделала свой ценностный выбор и считает себя частью западного мира. Стена должна быть построена на восточной границе Украины, а западная граница должна стать максимально прозрачной и постепенно превратиться в административную линию.

Институционными формами интеграции на сегодняшний день являются процессы обретения членства в ЕС и НАТО. Это зафиксированная в Конституции цель, и она поддерживается консенсусом политических элит и общества. Что касается Евросоюза, то в июне ожидается отчет о выполнении "домашнего задания", а осенью Украина может перейти к следующему этапу – переговорам о членстве. Решения о назначении через конкурсные комиссии членов ВРП, руководителей САП и НАБУ были приняты. Продолжается дискуссия о том, кто будет решать влияние в комиссии по отбору судей Конституционного Суда. Положения директивы об аудиовизуальных медиауслугах имплементированы. По борьбе с отмыванием средств ведется работа для выполнения рекомендаций FATF, законопроекты фактически готовы. Некоторые эксперты требуют снова принять поправку о "пожизненных PEP", хотя юристы критиковали ее как нарушение конституционной нормы о невозможности принятия законов, обладающих обратным действием во времени. Наиболее резонансной может стать дискуссия о соответствии украинского языкового и образовательного законодательства европейской хартии о правах нацменьшинств. Венгрия и иногда Румыния имеют особую позицию по этому поводу.

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Даже при переходе к следующему бюрократическому этапу обретения членства финальное решение может не быть очень быстрым. И поэтому для Украины не менее важны точечные соглашения и договоры, которые явным порядком интегрируют украинскую экономику и наших граждан в европейское юридическое пространство

Даже при переходе к следующему бюрократическому этапу обретения членства финальное решение может не быть очень быстрым. И поэтому для Украины не менее важны точечные соглашения и договоры, которые явным порядком интегрируют украинскую экономику и наших граждан в европейское юридическое пространство. Да, безусловно положительным является продолжение реального режима беспошлинной и бесквотной торговли для украинских товаров. История с блокадой зернового экспорта должна стать уроком для Украины. Даже при суперпартнерских отношениях с соседними странами их элиты заботятся об экономических интересах своего бизнеса, а корпорации знают, как лоббировать протекционистские решения. В Европе это не запрещено, если проходить между регулятивными актами и директивами.

Евроинтеграция – это также свободное движение трудовых ресурсов. При получении права на временную защиту украинские граждане получили доступ к рынку труда и образовательным услугам в Европе, оценили свою конкурентоспособность, но дипломатические усилия нужно направлять и на то, чтобы украинцы и дальше могли подавать свои резюме на вакантные должности в Европе – официально и с такими же правами, как граждане стран ЕС. Даже отмена роуминга мобильных операторов – это тоже реальная евроинтеграция. При разработке планов восстановления и реконструкции наибольший вызов – согласовать с ЕС развитие производственных кластеров, продукция которых будет поставляться на европейский рынок. Будет ли это продукция мясопереработки, фармацевтики или "зеленой" энергетики – это уже должно стать совместным решением с представителями Евросоюза.

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Уже через полтора месяца на саммите в Вильнюсе Украина ожидает не просто заявлений об "открытых дверях", а конкретных договоренностей о сроках и условиях вступления. Только НАТО Украина рассматривает как гаранта коллективной безопасности в условиях долгосрочных угроз со стороны РФ

Что касается НАТО, то уже через полтора месяца на саммите в Вильнюсе Украина ожидает не просто заявлений об "открытых дверях", а конкретных договоренностей о сроках и условиях вступления. Только НАТО Украина рассматривает как гаранта коллективной безопасности в условиях долгосрочных угроз со стороны РФ. Если условием обретения членства будет окончание боевых действий, то об этом тоже нужно говорить открыто. На саммите будут обсуждены предложения по гарантиям безопасности на время до вступления в альянс, на базе Киевского договора безопасности. Однако эти гарантии ни в коем случае не являются альтернативой членству, об этом были официальные заявления президента Зеленского. Договоры с НАТО и его членами будут касаться стабильных поставок вооружения для сил обороны, а также модернизации украинского оборонно-промышленного комплекса. Укроборонпром уже реализует первые совместные проекты с западными компаниями. И здесь уроки зерновой блокады также нужно учитывать, что рынок производства вооружения намного конкурентнее продовольственного.

А если формальные процедуры обретения членства будут откладываться надолго из-за сопротивления отдельных стран, лоббизма РФ или других международных факторов – тогда может актуализироваться проект конфедерации Украины с Польшей, с распространением ЕС и НАТО на новое образование как правопреемника польского членства в этих союзах.

Специально для Еспресо

Об авторе. Игорь Попов, эксперт по политическим вопросам Украинского института будущего

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