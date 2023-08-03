"Как бы тяжело ни было": фермеры Херсонщины заявляют, что урожай арбузов есть, хоть и не в довоенных масштабах
Руководитель Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Херсонщины Александр Гордиенко отметил, что в Херсонской области не работают почти 80% фермерских хозяйств
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Как бы тяжело сегодня Херсонщине ни было, но херсонский арбуз есть. Понятно, что его нет в тех объемах, которые были до войны. Родина арбузов - это Олешковский, Голопристанский, Скадовский районы, где выращивали лучшие арбузы. Там земля песчаная, температуры воздуха и осадков хватает", – подчеркнул Гордиенко.
По его словам, Николаевщина и Одесчина тоже выращивают арбузы.
"На Херсонщине большая проблема с заминированием полей, поэтому мало посеяно бахчевых. 80% хозяйств не работает на правом берегу. Большая часть фермеров не выехали в поле, надеясь, что сорняки высохнут и за зиму приготовятся к весенней посевной на 2024 год" , – добавил Гордиенко.
- 3 августа отмечают Всемирный день арбуза, а украинцы второй год обходятся без отечественных бахчевых с солнечной Херсонщины. Откуда везут арбузы в Украину и сколько стоят эти ягоды на рынке, читайте в нашем обзоре
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