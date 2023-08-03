Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Как бы тяжело сегодня Херсонщине ни было, но херсонский арбуз есть. Понятно, что его нет в тех объемах, которые были до войны. Родина арбузов - это Олешковский, Голопристанский, Скадовский районы, где выращивали лучшие арбузы. Там земля песчаная, температуры воздуха и осадков хватает", – подчеркнул Гордиенко.

По его словам, Николаевщина и Одесчина тоже выращивают арбузы.

"На Херсонщине большая проблема с заминированием полей, поэтому мало посеяно бахчевых. 80% хозяйств не работает на правом берегу. Большая часть фермеров не выехали в поле, надеясь, что сорняки высохнут и за зиму приготовятся к весенней посевной на 2024 год" , – добавил Гордиенко.