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Как будут учиться школьники в Киеве: даты каникул, аттестации и компенсаторных занятий

22 августа, 2023 вторник
19:19
Общество

Киевская городская власть объявила структуру 2023/2024 учебного года для школьников столицы, рассказали о датах каникул, аттестации, компенсаторных занятий и формате обучения в условиях военного положения

Об этом сообщает Портал Киева.

"Новый учебный год в столице традиционно стартует 1 сентября и продлится в целом до 28 июня 2024 года - с перерывами на каникулы, аттестацией и проведением компенсаторных занятий. Мы будем учитывать ситуацию в условиях военного положения и другие факторы, которые могут повлиять на организацию образовательного процесса, и, при необходимости, будем вносить изменения в структуру учебного года", – отметил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.

Учебный год 2023/2024:

  • І семестр продлится с 1 сентября по 22 декабря 2023 года.
  • ІІ семестр – с 8 января по 31 мая 2024 года.

Осенние каникулы запланированы с 23 по 29 октября 2023 года. Зимние – с 23 декабря 2023 года по 7 января 2024 года. А весенние – продлятся с 25 по 31 марта 2024 года. Для учащихся первых классов дополнительные недельные каникулы запланированы с 19 по 25 февраля 2024 года.

Последние звонки прозвучат в школах 31 мая.

Компенсаторные занятия по преодолению образовательных потерь и образовательных разрывов, аттестация и другие мероприятия, предусмотренные образовательной программой, могут продолжаться до 28 июня 2024 года.

Формат обучения в столице

Каждое учебное заведение будет самостоятельно выбирать формат, в котором будет работать школа, консультируясь с родителями. Решение о переходе на очное, дистанционное или смешанное обучение будет приниматься на заседаниях педагогических советов с учетом норм безопасности и пожеланий.

"Безопасность детей и педагогов - на первом месте. Поэтому перед тем, как определяться с форматом обучения, должны быть учтены технические возможности укрытий, которые находятся непосредственно в учебном заведении или в пешей доступности к нему. Расписание занятий руководители школ будут составлять в соответствии с количеством желающих учиться очно и емкости укрытия. Конечно, мы просим по возможности отдавать предпочтение именно очному обучению", – пояснил замглавы КГГА.

Педагогические советы должны определить формы и форматы организации учебного процесса, утвердить алгоритмы работы учебных заведений. А также принять решение об учете результатов обучения по предметам сфер "художественная", "физическая культура" и других, которые учащиеся получили в заведениях внешкольного образования.

Кроме того, педсоветы должны принять решение о результатах обучения по тем предметам, которые изучаются в учебном заведении и совпадают с предметами образовательной программы для снижения учебной нагрузки на учащихся, которые одновременно учатся за пределами Украины и в Киеве. Каждая школа должна обновить схемы движения участников образовательного процесса во время тревоги и провести соответствующие тренировки и обучение правилам пребывания в укрытиях.

  • В Киеве планируется оборудовать в 437 образовательных учреждениях укрытия, а также построить отдельные подземные убежища для некоторых школ. Формат обучения будет зависеть от количества мест.
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