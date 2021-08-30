Как будут работать школы Киева во время различных уровней карантина: разъяснение КГГА

Об этом сообщила директор Департамента образования и науки Елена Фиданян во время заседания коллегии Киевской городской государственной администрации.

Как отмечается, с 1 сентября все учебные заведения будут работать в штатном режиме с учетом требований адаптивного карантина.

"В случае установления "желтого" или "оранжевого" уровня эпидемической опасности учреждения организовывать образовательный процесс в "смешанном" формате: как дистанционно, так и очно в учебном заведении с соблюдением всех противоэпидемических требований, но исключительно при условии вакцинации 80% и более работников заведения образования", - подчеркнула Фиданян.

Она отметила, что в случае установления "красного" уровня эпидемической опасности учебные заведения (независимо от форм собственности) будут работать дистанционно.

Исключением является детские сады, начальные школы и специальные учебные заведения, которые, как и в прошлом учебном году, закрывать не будут.

Учебный год в Украине начнется вовремя (1 сентября) и будет в обычном режиме, сообщал премьер-министр Денис Шмыгаль.

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