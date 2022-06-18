Первая леди Украины Елена Зеленская дала интервью британской газете The Guardian.

Утро первого дня полномасштабного вторжения России для Елены Зеленской началось с приглушенных звуков ударов. Спросонья первая леди поняла, что это не могло быть фейерверками. В это время ее муж, президент Украины Владимир Зеленский уже был одет в костюм и галстук, собирался на работу.



"Что происходит?" – спросила Елена.



"Началось", – ответил Владимир Зеленский.



Жена президента рассказывает, что в этот момент жизнь ее семьи и всей Украины перевернулась.



"У меня было ощущение, что я нахожусь в параллельной реальности, что это бред", – рассказывает Зеленская



Позже ее муж выехал в президентскую резиденцию, чтобы возглавить заседание Совета безопасности.



Зеленская пошла к детям – девятилетнему Кириллу и 17-летней Александре, которые уже проснулись, оделись, и, казалось, понимали, что происходит. Елена начала собирать вещи. Каждый раз когда бомбы подходили слишком близко, семья вместе с охраной спускалась в подвал.



В какой-то момент первая леди стояла на первом этаже дома и в окно увидела истребитель, в тот момент она не была уверена, украинский это или русский.



"Это было сюрреалистическое чувство… будто я играл в компьютерную игру и должна была пройти определенные уровни, чтобы снова оказаться дома. Но я держалась и весь день у меня на лице была странная улыбка, потому что я старался не показать детям панику. Мы просто выполняли приказы охраны, шли туда, куда нам сказали", – говорит Зеленская.



Только вечером Владимир сказал, что Елена с детьми отправились в безопасное место. Супруга президента рассказала, что времени на сантименты не было, и только потом она подумала, что может никогда больше не увидеть своего мужа.



"В первый день войны у меня весь день на лице была странная улыбка, потому что я старался не показать детям панику", – рассказала Елена.



В одном из первых видеообращений президент Зеленский сказал: "По имеющимся разведывательным данным, враг обозначил меня как мишень №1, а мою семью – как мишень №2. Елена говорит, что пытается об этом не думать: "иначе я впаду в паранойю".



"Конечно, можно давить на президента через его семью, и я бы не хотела, чтобы он выбирал между своей семьей и обязанностями президента", – говорит она.



О месте нахождения вместе с детьми Елена не рассказывает: "Чем меньше я говорю, тем безопаснее", однако признается, что переезжали регулярно, но все время оставалась в Украине. Семья Зеленских также слышала звуки сирен и налетов российских оккупантов. Александра и Кирилл не отходили от Елены.



"Дети были идеальными. Обычно им приходится говорить что-то миллион раз, но в тот первый день они делали все очень быстро и послушно. Мы, конечно, были в каком-то измененном состоянии. Потом, со временем, у нас был этот долгий период ожидания. Мы смотрели новости, ждали звонков. У нас все время был включен телевизор", – говорит Зеленская.



Однажды вечером, еще в начале войны, когда РФ пыталась штурмовать Киев, супруга президента увидела по телевидению кадры российского танка в районе Оболони, около квартала, где жила. Видела обращение мужа, который был уже не в гражданском костюме.



"Я видела, что для него это все очень эмоционально. Зная его, я думаю, что он использовал все эмоциональные рычаги, которые мог, чтоб донести сообщение", - добавляет жена Зеленского.



Служба безопасности сказала ей оставить всю электронику и не заходить ни в одну из своих соцсетей. Поэтому только иногда Елена могла слышать мужа. Сознается, дни были длинными и одинокими. Она проводила время, помогая Кириллу с уроками. Она пыталась составить расписание дня, чтобы быть занятой: "Я должна спланировать дела на свои часы и минуты, чтобы убедиться, что у вас есть, чем заняться, и не потеряться в своих мыслях".



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