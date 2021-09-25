Как будет работать закон "об олигархах" и кто попадет в реестр?
В студии Эспресо ведущая - Кристина Шкудор.
Гости программы: Евгения Кравчук - народный депутат, заместитель председателя фракции "Слуга народа", Ярослав Юрчишин - народный депутат, фракция "Голос", объединение "Справедливость", Олег Синютка - народный депутат, фракция "Европейская солидарность"
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