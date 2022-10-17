Так, мои котики и зайчики, здесь после утреннего мопед-шоу над Киевом услышал несколько возгласов на тему "кто и почему их пропустил?!".

Так вот, докладываю теоретикам ПВО: "шахеды" именно тем и паскудны, что изначально сделаны как оружие для партизан и террористов — дешевое, средней эффективности, но малозаметное. Они летят на высотах до 200 м, что заведомо ниже высоты, которые отслеживают абсолютное большинство радаров традиционной ПВО. Фактически обнаружить их можно только на звук или визуально, то есть когда они уже очень близко. А к тому же когда они летают на столь малой высоте над жилой застройкой, то подстрелить их с боевого самолета (как чаще всего наши сбивают "Калибры") становится анриал из-за очень высокой вероятности попадания по этой же жилой застройке.

Конечно, идеального вундервафли не бывает, так что из преимущества "шахеда" вытекает и его недостаток — когда его уже увидели, его можно сбить не только с ПЗРК (пока главный способ, которым их перехватывают), но даже из обычной "стрелковухи". Непросто, потому что попасть в летящую цель в общем-то непростая задача (спросите охотников на уток или бекасов), но все же реально. И над тем, как такое попадание перевести из разряда почти случайной удачи в разряд стандартного впечатления о цели, уже активно работают.

Кто захочет пригодно сам поразвлечься охотой на пролетающий "мопед" - напоминаю, что при стрельбе по воздушной цели нужно целиться не в нее, а перед ней, на расстояние равное нескольким видимым длинам самой цели (называется "брать на предупреждение", то есть целить не туда, где мопед сейчас, а где он будет за то время пока долетят ваши пули). Как вычислить предубеждение — к сожалению, в зенитных комплексах это делает компьютер, на основе знания о скорости цели и скорости снаряда. При стрельбе из рук вместо компа ваша "интуйовина" и "выпуклый морской глаз", поэтому обычно и эффективность такая себе, деликатно говоря, но при условии наличия немеренного бк чем бы и не поразвлечься, хуже не будет примерно 3-5 длин цели — самое распространенное предубеждение, "среднее по палате".

Единственное, что стоит помнить при подобных развлечениях — если вы в жилой застройке, в первую очередь, оцените вероятность попадания ваших шаров не в "мопед", а в окна квартир других домов и если только она не равна нулю — лучше воздержаться от "салюта" ", и дать работать профессионалам по ПЗРК.

Ну и, конечно же, главное — не вестись на враждебное ИПСО о "несокрушимости" их мопедов, "неспособности" нашей ПВО им противодействовать, и не разгонять измену о том "кто их пропустил". Это — война, мои котики и зайчики, каждая сторона донимает другую, как умеет. Ни одно оружие не имеет 100% эффективности, но и никакая защита не может дать 100% перехвата всего летящего. Враг прикупил у опытных иранских террористов новый способ усложнить нам жизнь, наши учатся работать с новыми объектами, учатся очень быстро и эффективно. Нормальный рабочий процесс, фиг там.

Не пускаем сопли, и все будет Украина!

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Об авторе. Евгений Дикий, ученый, военный

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