Об этом свидетельствует перехваченный разговор, обнародованный Главным управлением разведки.

Один из военных РФ рассказал об очень плохом обеспечении входящих на позиции новых подразделений.

"Молодым вообще ни одежды, ни спальников, ничего... Как бомжи", - отмечает он.

Кроме того, россиянин пожаловался на устаревшее оружие, которое им выдают. По его словам, это образцы 1976-1978 годов. Оружие кривое, плохо стреляет, рассказал захватчик.

Напомним, новые российские подразделения на 40% оснащаются небоеспособной техникой.

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