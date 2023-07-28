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Аналитика

Как блокирование морских портов влияет на украинскую железорудную отрасль, - исследование

28 июля, 2023 пятница
13:33
Экономика

Из-за блокады горно-обогатительные комбинаты загружены только наполовину, а ключевым рынком для украинских экспортеров вместо Китая стали страны Евросоюза

Об этом говорится в исследовании GMK о тенденциях мирового рынка железорудного сырья (ЗРС) и перспективах Украины.

До начала войны основным потребителем украинской железной руды был Китай, но из-за блокады украинских морских портов поставки сырья в КНР стали экономически нецелесообразными. Ключевыми рынками экспорта руды стали страны ЕС.

Украинский экспорт руды в ЕС в 2022 году упал на 21,5% р/р – до 12,9 млн тонн. По итогам января - апреля этот показатель сократился на 9,7% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го – до 4,93 млн тонн, или 19,7% от общего показателя.

Больше всего украинской руды по итогам января - июня 2023 года потребляла Словакия - 30% (в денежном выражении). На втором месте Чехия – 24,7%, а на третьем – Польша – 19,6%. Приблизительно аналогичная структура потребления экспорта руды из Украины была по итогам 2022 года – Словакия (19,2%), Чехия (17,3%), Польша (16,5%).

Значительным потребителем ЖРС из Украины остается Турция. За январь - май 2023 года наши экспортеры отгрузили в эту страну 257,5 тыс. тонн руды (+9,4% г./г.). По итогам 2022 г. этот показатель составил 585,2 тыс. тонн (-50,6% г./г.). В прошлом году Украина занимала 4-е место, или 6,2%, рынка экспорта руды в Турцию.

Мировые тенденции и Украина

Глобальное производство железорудного сырья в 2022 году в мире снизилось примерно на 3% и составило 2,6 млрд тонн. Вся тройка стран-лидеров по добыче – Австралия, Бразилия, Китай – показала понижение.

Ассоциация Worldsteel ожидает, что мировой спрос на сталь в 2023 году вырастет на 2,3% – до 1,82 млрд тонн. Аналитическое агентство Benchmark Mineral Intelligence прогнозирует увеличение объемов добычи железной руды в ближайшие годы – в среднем на 2,3% в год в период 2023-2027 годов.

В Украине железорудное сырье остается одним из немногих видов массовой экспортной продукции. В первом полугодии 2023 года Украина экспортировала 8,3 млн тонн железной руды, что на 51% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Общая причина – заблокированные порты Черного моря. Для сравнения – практически 30 млн тонн руды, или 60% всего экспорта ЖРС, в 2021 году экспортировалось через заблокированные сегодня порты Черного моря.

Общая ситуация среди основных производителей выглядит следующим образом:

– один из украинских ГОКов (ЗЖРК) сегодня не контролируется Украиной;

- ГОК "Метинвест" загружен лишь на 35-40% от довоенных показателей;

– горный департамент "АрселорМиттал Кривой Рог" – на 40%;

– "Рудомайн" работает на 50% своих возможностей;

– КЖРК на 40-50% от мощностей довоенного периода;

– ГОКи Ferrexpo работают на 50% примерно от мощности.

Системный кризис с объемами производства и экспортом может разрешиться, только если порты Черного моря будут разблокированы и безопасны для судоходства. Пока они заблокированы, возникают дополнительные проблемы с логистикой.

"На фоне отменызернового соглашения агроэкспортеры еще больше давят на грузопоток через дунайские порты и западные железнодорожные пограничные переходы, снижая возможности и объемы экспорта продукции горно-металлургического комплекса", - отмечается в исследовании.

Война с Россией
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