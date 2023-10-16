Как благодаря Prozorro находить коррупционные риски в публичных закупках

Prozorro делает все эти нарушения видимыми для исследования и оценки другими – правоохранительными, контрольными органами и общественностью.

Поэтому команда Prozorro подготовила небольшую инструкцию, в которой мы рассказываем о самых популярных злоупотреблениях в сфере публичных закупок и как распознать их.

Где искать информацию о публичных закупках

На портале prozorro.gov.ua вы найдете информацию о каждом объявленном в системе тендере. Для этого воспользуйтесь поисковиком на главной странице портала.

Фото: Скриншот с Прозорро

В модуле аналитики публичных закупок bi.prozorro.org вы сможете увидеть агрегированные данные о закупках конкретного заказчика, в конкретном городе, за определенный период и т.д.

Фото: Скриншот Прозорро

О том, как пользоваться модулем аналитики, можно прочесть по ссылке

А дальше расскажем о наиболее распространенных нарушениях.

Дискриминационные требования к участникам торгов

В тендерной документации заказчики могут указывать требования к предмету закупки, чтобы получить максимально качественный товар по выгодной цене. Однако этим можно воспользоваться и для ограничения конкуренции. Опять же, в пользу заранее выбранного к сотрудничеству поставщика.

Когда заказчику нужно, чтобы тендер выиграл конкретный поставщик – он указывает в тендерной документации требования, которым будет отвечать предложение только того же конкретного поставщика. В зависимости от типа предмета закупки – товар, услуга или работы – требования будут разными.

Если говорим о работах – заказчик может прописать в пользу определенного заказчика конкретные требования к опыту выполнения определенных работ за определенный период времени, количества штата и т.д.

Если речь идет о товарах – указав необходимые характеристики, которым соответствует продукция одного производителя, заказчик закрывает таким образом возможность принять участие в тендере для поставщиков другого бренда.

Предприятия, не отвечающие требованиям заказчика, просто не будут иметь шанса на победу в тендере, ведь победить может только тот участник, предложение которого отвечает условиям тендерной документации.

Однако бизнес может оспаривать такие дискриминационные требования в Антимонопольном комитете Украины.

Ниже пример одного из дискриминационных требований к участникам. Больше в статье о практике Антимонопольного комитета по дискриминационных требований.

Фото: Скриншот Прозорро

Завышение ожидаемой стоимости

Хотя Министерство экономики приняло еще в 2022 приказ "Об утверждении примерной методики определения ожидаемой стоимости предмета закупки" , но она носит рекомендательный характер.

Следует понимать, что высокая ожидаемая стоимость не равняется завышенной цене закупки, ведь в результате конкуренции между участниками тендера она может существенно снизиться.

Но если в тендере с высокой ожидаемой стоимостью заложены еще и упомянутые дискриминационные требования, то конкуренция там вряд ли будет. Чем больше ожидаемая стоимость – больше может получить желаемый поставщик. Когда на тендере только один участник – аукцион на понижение цены не состоится.

Чрезмерные осложнения

Чтобы отпугнуть ненужных поставщиков, заказчики иногда прописывают нереалистичные требования к срокам или просят предоставлять откровенно ненужные документы. "Свой" поставщик имеет преимущество – он заранее знает о тендере и его условиях.

Манипулируют как со сроками оплаты, так и по выполнению работ или поставке товаров и услуг. В случае срока оплаты заказчик может указать, что оплатит работу поставщика в срок до, например, 180 дней после выполнения договора. "Своему" поставщику, конечно, могут пообещать заплатить сразу после завершения работы. Так же против конкуренции работают требования очень быстро выполнить (скажем, в течение 14 дней) сложные работы или поставить большую партию товаров, ведь поставщик, не знавший об этом тендере до появления объявления в Prozorro, может не успеть подготовить для этого команду, необходимое количество товара и тому подобное.

В заключение заказчик может потребовать лишние сертификаты. Скажем, подтверждение стандарта ISO 37001 (антикоррупционного) в тендере на… поставки угля. В конце концов потенциальный участник торгов теряет время и средства в погоне за этими сертификатами. В то же время, такие требования опять же можно обжаловать в Антимонопольном комитете Украины.

Избегание проведения торгов в Prozorro

Залог гарантированно успешного осуществления коррупционной закупки – дать подряд избранному поставщику без проведения конкурентного тендера. Поэтому некоторые заказчики прибегают к заключению договоров без использования Prozorro по нечестным соображениям.

К примеру, начиная от 100 тыс. грн, заказчики должны использовать в закупках товаров и большинства услуг систему Prozorro. Но если снизить ожидаемую стоимость, скажем, до 99 тыс. грн – заказчик сможет заключить договор о закупке без использования Prozorro с желаемым поставщиком. Сумма вроде бы очень близка к пороговой, но не требует проведения открытых торгов — и не совсем понятно, какую цену мог бы предложить другой поставщик.

Фото: Скриншот Прозорро

В то же время, заказчик может заключить договор без использования Prozorro и на сумму от 100 тыс., обосновав его по одному из оснований Особенностей осуществления публичных закупок во время военного положения. Заказчик обязан загрузить обоснование на Prozorro в раздел "Тендерная документация". Каждый сможет проверить, насколько это обоснование убедительно.

Наконец-то заказчик может "разбить" тендер на несколько процедур – и все не конкурентные. Здесь следует отметить, что уклонение от проведения открытых торгов (например, когда заказчик производит несколько закупок одного и того же товара до 100 тыс. грн, но их сумма превышает порог) является нарушением закупочного законодательства.

В случае этого и многих других нарушений каждый гражданин может написать обращение в Госаудитслужбу — это орган, среди прочего отвечающий за мониторинг публичных закупок.

Как видите, система Prozorro, хоть и содержит многие антикоррупционные предохранители, не может на 100% преодолеть коррупцию в гостендерах (как и бить нарушителей током). В то же время, оно делает все эти злоупотребления видимыми — и этим уже могут воспользоваться как контролирующие и правоохранительные органы, так и потенциальные участники торгов, журналисты-расследователи и обычные граждане. Как доказывают последние месяцы, заказчики все чаще учитывают общественный резонанс и отменяют скандальные закупки.