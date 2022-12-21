Как безопасно продавать и покупать онлайн: в Госспецсвязи дали советы украинцам

Об этом сообщает Госспецсвязь.

В Службе советуют создать отдельный почтовый электронный ящик, адрес которого сможете оставлять на сайтах объявлений при регистрации. Никогда не используйте рабочий e-mail.

"Не используйте при покупке/продаже в интернете своего финансового телефонного номера. Закажите отдельную банковскую карту для покупок в интернете. Это может быть виртуальная карта. Никому не сообщайте секретных реквизитов платежной карты (срок действия, CVV – трехзначный код на обороте), PIN -код, пароли к банковским приложениям. Пополняйте карту только на ту сумму, которая нужна для расчета. Установите лимиты на расчеты банковской картой в интернете", - пишут в Госспецсвязи.

Следует остерегаться фишинговых сайтов. Злоумышленники могут создавать страницы, имитирующие популярные платформы для онлайн-шопинга. Обратите внимание на правильность написания адреса сайта.

Общайтесь с продавцами в официальных чатах торговой платформы, так сохраняется история сообщений. Предложение перевести общение в сторонние мессенджеры или другие вебсайты должно насторожить.

"Не переходите по ссылкам в объявлениях или тем, которые в частной переписке может отправить продавец или покупатель. Они также могут быть фишинговыми. Ознакомляйтесь с условиями использования и политикой конфиденциальности сайта, на котором собираетесь покупать или продавать. Проверяйте репутацию продавца. Например, загуглите его номер телефона или адрес электронной почты. Возможно, о нем уже были негативные отзывы", - отмечают в Службе.

Проверяйте информацию на сайте киберполиции в разделе " Стоп фрауд ". Возможно, мошенники уже находятся в базе правоохранителей.

"Обращайте внимание на новости, в которых рассказывают о распространенных схемах мошенничества в интернете при покупке, продаже – или мошенничестве под видом благотворительности или различных выплат и "помощи от государства", - говорится в материале.

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