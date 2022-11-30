Об этом сообщает facebook-профиль Госспецсвязи.

"При покупке б/у техники важно убедиться не только в том, что она исправно работает, но и проверить устройство на наличие угроз и очистить его от "чужих" данных. Переустановите операционную систему с одновременным удалением файлов: Настройки - Обновление и защита - Восстановление - Восстановление исходного состояния ПК - Удалить все (удаление всех личных файлов, программ и настроек) - Удалить файлы и очистить диск Процесс занимает определенное время, поэтому убедитесь, что ноутбук заряжен. Проверьте систему с помощью антивируса. Только после этого устанавливайте нужные вам программы и создавайте аккаунты", - отмечают в Службе.

Если же вы, напротив, продаете б/у ноутбук – не забудьте также позаботиться о безопасности.

"Сделайте резервное копирование данных, чтобы не потерять важные документы, фото или другие файлы. Затем выйдите из всех учетных записей. После этого переустановите операционную систему с одновременным удалением файлов. Для надежности можно также использовать специальные программы для очистки диска, чтобы удаленные файлы невозможно было восстановить", - говорится в сообщении.

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