Более того. В расследовании говорится, что "Ашан" помогал продуктами оккупационной армии даже до того, как в марте прошлого года выдал публичное заявление со словами "Мы выпекаем в наших магазинах свежий хлеб для украинцев и россиян, что на данный момент жизненно необходимо".

Российское представительство "Ашана" добровольно помогало МО РФ выполнять план мобилизации, сотрудничая с военкомами и отдавая им информацию о работниках для вручения повесток

Читайте также: Что делать с "Героями Украины" вроде Юрия Бойко

И еще в дополнение. Расследование прямо пишет со ссылкой на свидетеля, что российское представительство "Ашана" добровольно помогало МО РФ выполнять план мобилизации, сотрудничая с военкомами и отдавая им информацию о работниках для вручения повесток.

Уже сейчас вся реклама, все вывески "Ашана" и "Леруа Мерлена" в Украине должны получать наклейки "Работает в России" и "Помогает оккупации". Но моя петиция, на которую мы с вами почти месяц назад собрали более 30000 подписей, до сих пор не рассмотрена. Притом, что по закону Офиса Президента дается на это только 10 рабочих дней, которые давно прошли.

Источник

Об авторе. Юрий Гудыменко, украинский политический деятель, лидер партии "Демократический Топор".

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.