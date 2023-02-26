Как "академики" из УПЦ МП ответили государственным экспертам

Речь идет о статье "Слабые места заключения религиоведческой экспертизы Устава об управлении УПЦ", опубликованной на официальном сайте КДАиС (Киевской духовной академии и семинарии. - Ред.). Она подписана ученым секретарем академии, однако во введении указано, что предлагается "обзор от специалистов Киевской духовной академии и семинарии". Это позволяет предположить, что автор был не один. И это логично – ученый секретарь мобилизовал лучших специалистов для "разгрома" Экспертизы и подписал общую статью. Однако "разгрома" не получилось – специалистов хватило лишь "на поговорить" о "слабых местах".

1. Прежде разочарован уровнем академических специалистов, которые были вовлечены в анализ, и их методами ведения дискуссии (формирование "ответа"). Нельзя же Академии опускаться до уровня интеллекта юридически-пропагандистского отдела Церкви. Там – солдаты пропаганды, не испорченные академическим образованием. Поэтому у них все просто – есть эксперты "правильные" и "неправильные". Не правильных нужно устранить и поставить правильных. Все, что написали "не правильные" эксперты, "обжалуем", потому что мы считаем иначе, и вообще, все это "вмешательство во внутренние дела", "грубая манипуляция" и "дерзкое нарушение прав на свободу вероисповедания". Ни слова по существу экспертизы, но наступление и агрессивность, на их взгляд, это компенсируют.

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2. Какой алгоритм работы с рассматриваемыми в Экспертизе фактами предлагает Академия? Стартуют с протеста против привлечения к анализу Устава Моспатриархии. Досадная "штанга", потому что это не желание экспертов, а норма действующего законодательства (норма, кстати, подтверждена Конституционным судом).

Затем "академические" эксперты предлагают не заморачиваться фактами, изложенными в Экспертизе и перейти на обсуждение тем, которые интересны самим представителям Академии (очевидно, в этой тематике они считают себя более сильными полемистами).

Буквально это звучит так: "Разобрать все просчеты и недостатки документа, который имеет 19 страниц, в кратком обзоре невозможно и, очевидно, не стоит, поскольку можно потеряться в этом объеме и потерять тот аспект, на который хотелось бы больше обратить внимание. А таких отдельных аспектов, на которые "хромает" заключение, предлагаю остановиться на понятии, вокруг которого оборачивается вся экспертиза: "автокефалия".

Интересный приём. Через три недели можно было бы и полный обзор сделать, а не краткий. То есть специалисты Академии считают, что в Экспертизе много ошибок и там "слишком много букв", а потому будут говорить о вещах глобальных.

То есть вопросы: вхождение украинских иерархов в руководящие структуры Моспатриархата; вхождение иерархов, ныне в прямом подчинении Моспатриарха Кирилла, в высшие органы управления УПЦ МП; привлечение клириков УПЦ МП в синодальные структуры Российской ПЦ (один только отказался, другие работают); отсутствие публичного заявления иерархов о выходе из руководящих структур Моспатриархии; отсутствие заявления о недействительности норм Устава Российской ПЦ по УПЦ и т.д., и т.п. – все это не интересно и не важно…

Вопросы вхождения украинских иерархов в руководящие структуры Моспатриархата; вхождение иерархов, ныне в прямом подчинении Моспатриарха Кирилла, в высшие органы управления УПЦ МП; привлечение клириков УПЦ МП в синодальные структуры Российской ПЦ (один только отказался, другие работают); отсутствие публичного заявления иерархов о выходе из руководящих структур Моспатриархии; отсутствие заявления о недействительности норм Устава Российской ПЦ по УПЦ и т.д., и т.п. – все это не интересно и не важно…

Согласен – зачем им этот "головняк"? Там скользко, можно же что-то не то написать, а потом отвечай. Нет, давайте лучше поговорим о "вечном" - чисто богословских и по сей день полемических вопросах, на тему которых, очевидно, уже написана в Академии не одна богословская работа.

Таким образом, богословы предлагают поразмышлять на тему: "автокефалия", "диаспора", "мироведение". Текст "размышлений" изобилует глубокими и системными манипулированиями фактами (с экскурсами до раннехристианских времен — выдергиваний оттуда того, что нравится, хотя это уже давно отжило), подменами понятий (в чем, кстати, они обвиняют экспертов ГЭСС) и т.д.

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Причем все это "кручу-верчу, запутать хочу" (игра в наперстки) осуществляется на платформе чисто московитского (имперского) богословия. Но признаться в своем московстве лаврские богословы не хотят (война на улице). Поэтому они придумали новую форму подачи "Традиция православных Церквей славянского мира" (где-то мы об этом уже слышали - "славянское единство", "Триединая Русь", "лукавые греки"...).

И действительно, глава статьи, где речь идет о "традициях" "славянского мира", начинается с предложения: "Теперь обратимся к соответствующим документам Московского патриархата…". Куда вы без этих документов… Они – в вашей крови и плоти…

Раздел статьи, где речь идет о "традициях" "славянского мира", начинается с предложения: "Теперь обратимся к соответствующим документам Московского патриархата…". Куда вы без этих документов… Они – в вашей крови и плоти…

Не вижу смысла полемизировать на эти темы – это не тема экспертизы. Вселенское православие (и не только Константинопольский патриархат) давно на эти вопросы ответили, прежде всего, действиями. Желаю профессуре Академии УПЦ МП хоть полистать не московские труды по православной экклезиологии и оставить этот деструктивный угар амбициозности XIX века, когда Московскую империю пучило от своей значимости, а государственная Церковь "ловила" и "оформляла" эти амбиции.

Вспомним, что реальные возможности созвать еще в XIX в. Всеправославный Собор для решения неотложных проблем Московия трижды срывала – имперцы не были уверены, что будут контролировать его (собрался в 2016 г. без московитов). Православие тогда утратило реальный шанс измениться, шанс к упорядочению своего развития. Возможно, тогда и XX в. было бы для православия менее трагичным.

Реальные возможности созвать еще в XIX в. Всеправославный Собор для решения неотложных проблем Московия трижды срывала – имперцы не были уверены, что будут контролировать его (собрался в 2016 г. без московитов). Православие тогда утратило реальный шанс измениться, шанс к упорядочению своего развития. Возможно, тогда и XX в. было бы для православия менее трагическим

Хотим мы этого или нет православия уже в XXI веке. Поэтому уважаемые "специалисты Киевской духовной академии и семинарии УПЦ МП" - оставляйте московитское "мессианство", "катехонизм" и не помогайте Москве держать в этой грязи Церкви-заложники, которые, под влиянием исторических обстоятельств, сейчас еще москвоцентричны.

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3. Фраза "Статус УПЦ во многом превышает уровень самостоятельности формально автокефальных Церквей" у меня уже вызывает подозрение в адекватности людей, которые это пишут.

Церковь, которая боится официально опубликовать свой Устав, Церковь, Предстоятель которой просит государственный орган уведомить Верховную Раду, Кабмин, областные госадминистрации об изменениях, внесенных в Устав 27.05.22 г., потому что хочет оставить себе возможность отказаться от этой информации при первом же окрике из Кремля, Церковь, которая боится отвечать на открытые письма своих клириков и прихожан (осуждение Кирилла, "10 вопросов к митрополиту Онуфрию относительно статуса УПЦ" и т.п.) и т.п.

!!! Эта Церковь "превышает уровень автокефалии"…

Д.Оруэлл с его "Министерством правды" здесь просто отдыхает.

Церковь, которая боится официально опубликовать свой Устав, Церковь, Предстоятель которой просит государственный орган уведомить Верховную Раду, Кабмин, областные госадминистрации об изменениях, внесенных в Устав 27.05.22 г., потому что хочет оставить себе возможность отказаться от этой информации при первом же окрике из Кремля, Церковь, которая боится отвечать на открытые письма своих клириков и прихожан (осуждение Кирилла, "10 вопросов к митрополиту Онуфрию относительно статуса УПЦ" и т.п.) и т.п.

Уважаемые, не важно, какие понятия вы употребляете в своем Уставе или в своих объяснениях – "полная каноническая самостоятельность", "административная независимость", автономия или автокефалия. Важно – что происходит после этого. Отвечайте на прямые вопросы своих же клириков и верных, делайте хоть что-то соответствующее этому статусу.

А миро в Киеве варили несколько веков – к началу XX ст. И никогда это не считалось символом самостоятельной (Украинской) автокефальной церкви.

4. Завершить свою рефлексию на "академический опус-эссе" хочу сравнением трактовкой Грамоты Моспатриарха от 27.10.1990 г. в нынешней УПЦ МП.

В интерпретации юротдела УПЦ МП Грамота Моспатриарха – это исторический раритет, метрика (свидетельство о рождении) УПЦ МП, просто музейный экспонат (см. Пресс-конференция в КП-Лавре, 29.12.2022).

"Академисты" не соглашаюсь со своими юристами. Но тоже не имеют единодушия в оценке.

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Так был ли Томос – или не было? Если был (еще в 1990 году), то будьте добры отвечать по каждому пункту Экспертизы ДЭСС. Если Грамота – то история и не больше, и автокефалию "надо ждать", то что мы обсуждаем? Сидите и дальше под крылом Кирилла и ждите…

В одном месте утверждается, что "Автокефалия не нуждается в наличии такого документа, как томос" ("Главное — чтобы было принято соответствующее соборное решение"). Эта уловка в московитской экклезиологии начала активно развиваться после скандала с Польской ПЦ. Моспатриархия в 1948 г. выманила у поляков их Томос от Константинополя (физически он в Польше до сих пор отсутствует), но не издала вместо ни одной бумажки Польской ПЦ. Поэтому промосковские богословы должны "развивать" новую экклезиологию – историю назад не отмотаешь.

Другая версия – Грамота Моспатриарха и является тем Томосом, который "искала" Экспертная группа ДЭСС. Цитата: "Грамота 1990 года, предоставленная УПЦ, в разных редакциях Устава РПЦ с 2000 по 2017 год называлась томосом". То есть уже с 1990 года УПЦ получила Томос, и все у нее автокефально прямо с тех пор.

Но тогда возникает вопрос по этому предложению в контрэкспертизе: "Логика Предстоятеля и священноначалия УПЦ состоит в том, что автокефалия не может провозглашаться самостоятельно, а должна предоставляться, не принимается во внимание".

Так был ли – или не было? Если был (еще в 1990 году), то будьте добры отвечать по каждому пункту Экспертизы ГЭСС.

Если Грамота – это история и не больше, и автокефалию "надо ждать", то что мы обсуждаем? Сидите и дальше под крылом Кирилла и ждите…

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Об авторе. Александр Саган, религиовед, доктор философских наук

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