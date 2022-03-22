Оккупанты ночью нанесли удар по порту в Николаеве
Инфраструктура порта в Николавевепосле обстрела в ночь с 21 на 22 марта получила значительные повреждения, по предварительным данным пострадавших нет
Об этом сообщила Администрация морских портов в "Фейсбуке".
"Сегодня ночью по морскому порту Николаев был нанесен удар", – говорится в сообщении.
Несмотря на значительные повреждения инфраструктуры порта, по предварительным данным обошлось без пострадавших.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 30
-
EUR
Покупка 32.44Продажа 33.22
- Актуальное
- Важное