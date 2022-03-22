Оккупанты ночью нанесли удар по порту в Николаеве

Об этом сообщила Администрация морских портов в "Фейсбуке".



"Сегодня ночью по морскому порту Николаев был нанесен удар", – говорится в сообщении.



Несмотря на значительные повреждения инфраструктуры порта, по предварительным данным обошлось без пострадавших.

Напомним, Николаевщина налаживает экономику, готовится к посевной, но обстрелы еще продолжаются.