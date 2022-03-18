Оккупанты двое суток удерживают под арестом секретаря горсовета Новой Каховки
Российские захватчики задержали и уже двое суток удерживают под стражей секретаря горсовета Новой Каховки Дмитрия Васильева
Об этом сообщает Общественное.
"Васильев Дмитрий Вячеславович уже более двух суток захвачен и удерживается российскими оккупантами в подвале здания полиции г. Новая Каховка, которое используется оккупантами как офис так называемой комендатуры", - пишет жена Дмитрия Васильева Людмила.
По ее словам, глава Херсонской ОГА и мэр Новой Каховки об этом знают.
В частности, она сообщает, что россияне требуют от Васильева изменить свою остро негативную позицию к РФ на лояльную.
"Для этого применяют стандартный набор физического и морального давления, включая элементы пыток", - добавляет Людмила.
В своем Facebook она просит о максимальной огласке.
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