Оккупанты двое суток удерживают под арестом секретаря горсовета Новой Каховки

Об этом сообщает Общественное.



"Васильев Дмитрий Вячеславович уже более двух суток захвачен и удерживается российскими оккупантами в подвале здания полиции г. Новая Каховка, которое используется оккупантами как офис так называемой комендатуры", - пишет жена Дмитрия Васильева Людмила.

По ее словам, глава Херсонской ОГА и мэр Новой Каховки об этом знают.



В частности, она сообщает, что россияне требуют от Васильева изменить свою остро негативную позицию к РФ на лояльную.



"Для этого применяют стандартный набор физического и морального давления, включая элементы пыток", - добавляет Людмила.



В своем Facebook она просит о максимальной огласке.

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