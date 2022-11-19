Смотрю на Эспрессо интервью с Анзором Масхадовым, сыном Аслана Масхадова. Умный, интеллигентный человек, как и его отец. Покойный Джохар Дудаев и его семья тоже.

Но власть в Ичкерии у каких-то хамовитых примитивных гауляйтеров, дон))).

Кадыровы и стремоусовы могут быть только примитивными гауляйтерами

То же самое в мире. Какая страна добилась успеха под властью примитивных популистов? Особенно в период восстановления или создания независимого государства после колониального периода? Не было таких примеров. Ибо кадыровы и стремоусовы могут быть только примитивными гауляйтерами. Такие люди боятся открытых разговоров, независимой, а не собственной печати. Они "Тик-токеры". Социальные сети лишних вопросов не задают. А после любого честного вопроса они стают голыми королями.

Поэтому есть разница между Гавелом, Валенсой, де Голлем, Аденауэром и этими клоунами.

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Об авторе. Николай Княжицкий, народный депутат Украины, журналист.

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