Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мнение Кадыровы и стремоусовы могут быть только примитивными гауляйтерами
OPINION

Кадыровы и стремоусовы могут быть только примитивными гауляйтерами

19 ноября, 2022 суббота
11:13
Мнение Николай Княжицкий

Такие люди боятся открытых разговоров, независимой, а не собственной печати

Смотрю на Эспрессо интервью с Анзором Масхадовым, сыном Аслана Масхадова. Умный, интеллигентный человек, как и его отец. Покойный Джохар Дудаев и его семья тоже.

Но власть в Ичкерии у каких-то хамовитых примитивных гауляйтеров, дон))).

Кадыровы и стремоусовы могут быть только примитивными гауляйтерами

То же самое в мире. Какая страна добилась успеха под властью примитивных популистов? Особенно в период восстановления или создания независимого государства после колониального периода? Не было таких примеров. Ибо кадыровы и стремоусовы могут быть только примитивными гауляйтерами. Такие люди боятся открытых разговоров, независимой, а не собственной печати. Они "Тик-токеры". Социальные сети лишних вопросов не задают. А после любого честного вопроса они стают голыми королями.

Поэтому есть разница между Гавелом, Валенсой, де Голлем, Аденауэром и этими клоунами.

Читайте также: Кадыров — фигура, раздутая российской пропагандой, сам он никем, — сын экспрезидента Ичкерии Масхадов

Источник

Об авторе. Николай Княжицкий, народный депутат Украины, журналист.

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

Следите за важнейшими новостями Украины! Подписывайтесь на нашу facebook-страницу и телеграм-канал.

Новости
Чечня
война с Россией
Читайте также:
ЗСУ воїн кордон
18 ноября, 2022 пятница
После завершения горячей фазы войны противостояние продлится еще 10-15 лет, - военный эксперт Бадрак
Ван И
15 ноября, 2022 вторник
Китай выступил против исключения России из G20
Хмельницкая АЭС
16 ноября, 2022 среда
МАГАТЭ: На Хмельницкой АЭС остановились оба энергоблока, на Ровенской - один
Киев
0°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.82
    Покупка 39.82
    Продажа 40.5
  • EUR
    Покупка 40.1
    Продажа 41.21
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, суббота
19 ноября
11:22
Обновлено
В Запорожье прогремели взрывы, поврежден объект промышленной инфраструктуры, 17 тыс. человек остались без отопления
11:14
"Зерновое соглашение": из Одессы за два дня вышли еще 9 судов из 162 тыс. тонн агропродукции
10:47
Минреинтеграции доставило более 100 тонн продуктов маломобильным переселенцам
10:38
Основательницу Theranos Элизабет Холмс приговорили к более чем 11 годам заключения
10:20
СБУ разоблачила 11 коллаборантов, организовавших псевдореферендумы в Запорожье
10:14
Эксклюзив
В России запланировали всеобщую мобилизацию, - военный эксперт Попович
10:07
OPINION
Трегубов
Польский инцидент: дождемся результатов расследования
09:58
Ким Чен Ын впервые показал свою дочь во время запуска новой баллистической ракеты
09:36
Потери оккупантов в Украине составили более 83 тыс. военных
09:18
Видео: в Иране полиция атаковала женщин в метро, которые были без хиджаба
09:10
Эксклюзив
Сострадательные судьи: как АП ВАКС спасает чиновников от содержания под стражей
08:46
Мариупольцы выискиваются в очереди в банкоматы и почту, безналичного расчета у города нет
08:37
Эксклюзив
Возле Бахмута противник пытается пехотой штурмовать позиции ВСУ: все завалено трупами врага, - офицер батальона "Свобода" Ильенко
08:18
Войска РФ направили более 60 снарядов по Никопольщине: под огнем гражданская инфраструктура
08:03
OPINION
Дипломатия – это не место, куда сбрасывают с политической скалы людей, которых назначить некуда
08:01
USAID выделило до $20 миллионов для программы "Зерно из Украины"
08:00
Интервью
Иван Марунич: Под песню "Пес Патрон" дети танцуют в бомбоубежищах
07:44
Защитники Украины поразили 12 мест сосредоточения войск РФ, уничтожено средство их ПВО
07:26
Россияне ведут наступательные действия в трех направлениях, однако ВСУ отразили атаки в районах 6 населенных пунктов
06:48
Рамзан Кадыров
Подростков из Луганщины отправили в Чечню на "военно-патриотическое" воспитание
06:04
Обновлено
В России на Сахалине произошел обвал многоэтажного дома. Есть жертвы
05:54
Илон Маск запустил голосование: стоит ли разблокировать Трампа в твиттере
04:31
Обновлено
УПЛ: "Заря" разгромила "Александрию", расписание всех матчей 14-го тура
03:58
У меня ноль интереса к этому засранцу, - Фьюри надругался над Усиком и обозвал украинца сосиской
03:32
Зеленский проанонсировал новые успехи ВСУ
02:41
Вадим Гутцайт
Все было демократично, – Гутцайт объяснил, как Суркиса и Шуфрича избрали в НОК
02:23
Возле Олешек ВСУ уничтожили 2 российских танка
02:03
Ситуация с энергоснабжением тяжелая в Киеве и 17 областях, - Зеленский
01:43
ОК "Юг" предупредило украинцев о повышении минной опасности в Черном море
01:26
ВСУ уничтожили базу россиян на Кинбурнской косе. Оттуда оккупанты обстреливали портовые буксиры и зерновые баржи в Днепро-Бугском лимане
01:21
Оккупанты минировали детские кровати в детсадах, убегая с Харьковщины, - Синегубов
01:10
Россия обстреляла Чернобаевку, речной порт и жилые кварталы Херсона
00:54
Фейки оккупантов: на фронте - "подростки под наркотиками", а на украинских позициях - флаги Польши
00:37
На левобережье Херсона россияне обустраивают оборонительные рубежи с углублением в восточном направлении, - ОК "Юг"
2022, пятница
18 ноября
23:55
Эксклюзив
Павловка в Донецкой области - это очень хороший плацдарм для уничтожения войск РФ, - военный эксперт Свитан
23:51
Государство будет финансировать размещение ВПЛ в санаториях
23:10
На Херсонщине оккупанты держали в застенках даже подростков, - омбудсмен
22:23
Аналитика
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
ВСУ контролируют всю логистику россиян на Юге, а РФ пытается расширить фронт под Донецком. Колонка Сергея Згурца
22:05
OPINION
Слуги народа отдали ОПЗЖ руководство украинским спортом
22:04
Эксклюзив
Рамзан Кадыров
Кадыров - фигура, раздутая российской пропагандой, сам он никто, - сын экс-президента Ичкерии Масхадов
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV