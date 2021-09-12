Кадырову вручили орден за развитие медицины

Награду он получил от председателя Российского научного медицинского общества терапевтов, академика РАН Анатолия Мартынова и главного внештатного специалиста-пульмонолога Центрального федерального округа России Андрея Малявина, сообщает Еспресо.TV .



"Сегодняшнее состояние здравоохранения региона - свидетельство того, какое большое внимание и поддержку оказывает Рамзан Кадыров сфере здравоохранения и медицинского сообщества", - цитирует КавказРеалии министра здравоохранения Чечни Эльхана Сулейманова.



При этом именно в Чечне, напомним, фиксируется самый высокий на подконтрольных России территориях уровень смертности от COVID.



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Невероятных объемов достигла там и коррупция в области медицины. Как и хищения средств на лечение населения, отмечают в оппозиции.



"Еще одна проблема - это проблема кадров. Ввиду того что коррупция пронизывает все сферы республики, на должности берут не компетентных специалистов, а своих родственников, которые окончили республиканские учебные заведения, в которых готовят рабскую силу, а не специалистов. Ситуация настолько плачевная, что чеченцы ездят лечиться в соседние регионы, например, в Дагестан и Ставропольский край, где медицина местными жителями считается достаточно отсталой и плохой. Но это космос по сравнению с медициной в путинско-кадыровской Чечне ", - описывает положение дел с медицинской отраслью Чечни оппозиционный Кадырову телеграмм-канал 1ADAT .



"За такой " вклад " по шариату голова Кадырова давно рассталась бы с телом, а по светским законам он бы сидел в тюрьме, как коррупционер и чиновник, который нанес ущерб всей стране своей " работой ". Но в прекрасной путинской России ему вручают награду. Награду за то, что сделал все для того, чтобы чеченцы жили меньше и хуже ", - отмечается в сообщении.



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