Соответствующее обращение Данилов опубликовал в Twitter .

Секретарь СНБО напомнил, что именно россияне, а не украинцы, убивали чеченцев, уничтожили Грозный и спровоцировали русско-чеченскую войну.

"Кадырову стоит мстить Москве и лично Путину, а не угрожать Украине. Это россияне убивали и уничтожали чеченцев. Это россияне принесли на чеченскую землю столетия рабства, тысячи убитых и замученных женщин и детей, уничтоженные города и оскверненные могилы предков. Не украинцы танками сравнивали с танками". землей Грозный вместе с его мирными жителями, это были российские танки. Чеченский народ об этом помнит, а забывшим пора вспомнить!", - говорится в сообщении.

Справочно. 30 мая подконтрольный Кремлю глава Чечни Рамзан Кадыров обнародовал пост, где заявил, что украинцы "террористы и нацисты" обвинили Украину в атаке дронами на гражданскую инфраструктуру Москвы. Он также заявил, что Европе "необходимо задуматься над тем, кого она спонсирует и на каких условиях предоставляет вооружение", поскольку, по его словам, это "отзовется, когда Россия постучится в дверь". Кадыров также пообещал отомстить Украине за эту атаку.