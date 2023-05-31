Кадырову стоит мстить Москве и лично Путину, а не угрожать Украине, - Данилов
Секретарь СНБО Алексей Данилов ответил на угрозы Рамзана Кадырова из-за атаки дронов на Москву, и отметил, что главы Чечни следует мстить не Украине, а Путину
Соответствующее обращение Данилов опубликовал в Twitter .
Секретарь СНБО напомнил, что именно россияне, а не украинцы, убивали чеченцев, уничтожили Грозный и спровоцировали русско-чеченскую войну.
"Кадырову стоит мстить Москве и лично Путину, а не угрожать Украине. Это россияне убивали и уничтожали чеченцев. Это россияне принесли на чеченскую землю столетия рабства, тысячи убитых и замученных женщин и детей, уничтоженные города и оскверненные могилы предков. Не украинцы танками сравнивали с танками". землей Грозный вместе с его мирными жителями, это были российские танки. Чеченский народ об этом помнит, а забывшим пора вспомнить!", - говорится в сообщении.
Справочно. 30 мая подконтрольный Кремлю глава Чечни Рамзан Кадыров обнародовал пост, где заявил, что украинцы "террористы и нацисты" обвинили Украину в атаке дронами на гражданскую инфраструктуру Москвы. Он также заявил, что Европе "необходимо задуматься над тем, кого она спонсирует и на каких условиях предоставляет вооружение", поскольку, по его словам, это "отзовется, когда Россия постучится в дверь". Кадыров также пообещал отомстить Украине за эту атаку.
- Утром 30 мая россияне начали массово сообщать о взрывах в результате атаки дронов. Зафиксированы повреждения фасада и окон в многоэтажках.
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