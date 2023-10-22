Кадыровцы запугивают и отбирают магазины у местных жителей в Токмаке, - "Атеш"
Российские оккупанты продолжают запугивать местных жителей на временно захваченных территориях Украины. Так, кадыровцы начали отбирать магазины у гражданских
Об этом сообщает партизанское движение "Атеш".
"Агенты "Атеш" сообщают, что оккупанты терроризируют жителей Токмака, Запорожской области. Сообщается, что кадыровцы отжимают магазины у местных жителей под угрозами жизни", - говорится в сообщении.
Отмечается, что они не участвуют в боевых действиях, сражаются только "мобилизованные, согнанные со всей России". Сами оккупанты оценивают их боевые качества крайне низко.
Партизаны добавили, что также отмечается пьянство среди мобилизованных, которое приводит к преступлениям против местных жителей.
- Российская оккупация стала причиной гуманитарного кризиса в Токмаке Запорожской области, что нарушает международное право.
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