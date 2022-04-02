Кадыровцы в Мариуполе ради развлечения стреляют детям по ногам, – СБУ

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Один из захватчиков рассказывает жене о "сафари" на детей в Мариуполе, где кадыровцы бегут за маленькой украинской девочкой и стреляют ей по ногам. Он отмечает, что все это они делают для развлечения.

Также оккупант хвастается захваченными под Киевом трофеями: "машин набрали себе, бл*дь. Ружьев себе набрали, карабинов".

Другой захватчик рассказывает отцу, что они едят украинских собак. Он говорит, что с питанием у них все нормально: "…собаку зарезали, съели", потому что просто "нутрии закончились".

В Службе безопасности Украины отмечают, что самое худшее, что даже оставшиеся в РФ "мирные" россияне вкусят эти зверства, которые творят их родственники.

В то же время среди других российских оккупантов все сильнее растет недовольство высшим командованием РФ и назревают бунты. Среди них есть такие, которые находятся на грани безумия оттого, что каждый день им приходится отправлять на "большую землю" колонны грузовиков с трупами своих товарищей.

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