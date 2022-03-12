"Кадыровцы" в Бородянке расстреляли 12 ожидавших эвакуации раненых россиян - разведка
Все они относились к воинской части, дислоцирующейся в Забайкальском крае
Об этом со ссылкой на данные украинской разведки сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности, передает Еспресо.TV .
"Кадыровцы" расстреляли 12 раненых российских военнослужащих, сообщает украинская разведка. Это произошло во временно оккупированной Бородянке в Киевской области около 16:00 12 марта", - говорится в сообщении.
Отмечается, что расстрелянные раненые ожидали эвакуации на лечение в Беларусь.
Они относились к воинской части 06705, которая дислоцируется в городе Борзя Забайкальского края.
- Напомним, в конце февраля стало известно, что кадыровцы прибыли в Украину для участия в войне на стороне России. В частности, их задачей была ликвидация действующего президента. Однако они не выполнили задание.
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