Кадыровцы скрывают свои ежедневные потери на войне в Украине, – российское издание

Об этом пишет Украинская правда со ссылкой на российское издание.



Настоящие потери армии РФ на войне с Украиной скрываются властями, в том числе и силовиками Кадырова.



Источник на который ссылается издание, причастен к транспортировке тел чеченцев. Он подтверждает, что подразделения ежедневно несут потери, кроме погибших есть раненые.



В то время в соцсетях кадыровцы создаю образ самых успешных подразделений. Этим управляет депутат Госдумы России Адам Делимханов.



"Делимханов лично коммуницирует с командирами формирований так называемых ДНР и ЛНР, обеспечивает поступление добровольцев (не только из Чечни) в российские подразделения на территории Украины, тыловым обеспечением прежде всего кадыровцев, а также занимается информационным сопровождением деятельности Кадырова", - говорится в сообщении.



Желающим воевать в Украине обещают значительные выплаты сразу наличными, рассказывают родственники погибших чеченцев.



Сегодня, 5 мая, в телеграме Кадыров распространил видео, на котором якобы подтверждают выплату 300 тысяч рублей добровольцам перед переброской в Украину, обеспечивают проживанием, снаряжением и питанием.



"Кроме Делимханова, к информационной работе активно привлечен министр информации Чечни Ахмед Дудаев, который организует приезд российских пропагандистов, блогеров, а также иностранцев в места дислокации кадыровцев, которые снимают видео о якобы сноровке в ведении боя", – добавляют в материале.

3 апреля сообщили о гибели командира кадыровцев Руслана Азизова. А Руслан Геремеев "пал" уже через три дня после того, как было объявлено о его появлении в Мариуполе.

Мэр Днепра Михаил Лысенко заявил, что наемников Рамзана Кадырова, которых защитники Украины будут уничтожать, начиная с 20 марта 2022 года, в пределах Днепропетровской области, будут хоронить по особой процедуре.

В марте режим Кадырова осуществлял новый набор наемников из жителей Чечни для участия в боевых действиях против Украины.