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Главная война с Россией Кадыровцы скрывают свои ежедневные потери на войне в Украине, – российское издание

Кадыровцы скрывают свои ежедневные потери на войне в Украине, – российское издание

5 мая, 2022 четверг
17:54
война с Россией

Российские журналисты утверждают, что подразделения главы Чечни Рамзана Кадырова ежедневно несут большие потери, однако это скрывают

Об этом пишет Украинская правда со ссылкой на российское издание.

Настоящие потери армии РФ на войне с Украиной скрываются властями, в том числе и силовиками Кадырова.

Источник на который ссылается издание, причастен к транспортировке тел чеченцев. Он подтверждает, что подразделения ежедневно несут потери, кроме погибших есть раненые.

В то время в соцсетях кадыровцы создаю образ самых успешных подразделений. Этим управляет депутат Госдумы России Адам Делимханов.

"Делимханов лично коммуницирует с командирами формирований так называемых ДНР и ЛНР, обеспечивает поступление добровольцев (не только из Чечни) в российские подразделения на территории Украины, тыловым обеспечением прежде всего кадыровцев, а также занимается информационным сопровождением деятельности Кадырова", - говорится в сообщении.

Желающим воевать в Украине обещают значительные выплаты сразу наличными, рассказывают родственники погибших чеченцев.

Сегодня, 5 мая, в телеграме Кадыров распространил видео, на котором якобы подтверждают выплату 300 тысяч рублей добровольцам перед переброской в Украину, обеспечивают проживанием, снаряжением и питанием.

"Кроме Делимханова, к информационной работе активно привлечен министр информации Чечни Ахмед Дудаев, который организует приезд российских пропагандистов, блогеров, а также иностранцев в места дислокации кадыровцев, которые снимают видео о якобы сноровке в ведении боя", – добавляют в материале.

  • 3 апреля сообщили о гибели командира кадыровцев Руслана Азизова. А Руслан Геремеев "пал" уже через три дня после того, как было объявлено о его появлении в Мариуполе.
  • Мэр Днепра Михаил Лысенко заявил, что наемников Рамзана Кадырова, которых защитники Украины будут уничтожать, начиная с 20 марта 2022 года, в пределах Днепропетровской области, будут хоронить по особой процедуре.
  • В марте режим Кадырова осуществлял новый набор наемников из жителей Чечни для участия в боевых действиях против Украины.
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русская агрессия
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