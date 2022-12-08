Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"Вскоре на ЗАЭС должна приехать комиссия МАГАТЭ, поэтому ее покинули кадыровцы. Россияне в очередной раз хотят устроить импровизированное шоу перед комиссией, поэтому уже сейчас вывезли самых одиозных ее "защитников". Именно защитой захваченной станции в Энергодаре россияне объясняют присутствие своих войск и тяжелой техники", - пишут в Центре.

На Запорожской АЭС также был замечен один из главных пропагандистов РФ Владимир Соловьев.

"Ему поставили задачу прокоммуникировать возможное отступление россиян со станции", - добавили в Центре национального сопротивления.

31 октября российские войска спровоцировали на Запорожской атомной электростанции экологическую катастрофу, погибнуть может около тысячи тонн рыбы.

2 ноября стало известно, что оккупанты возводят неизвестное сооружение возле хранилища отработанного ядерного топлива ЗАЭС.

27 ноября президент Энергоатома Петр Котин сообщил, что есть признаки того, что оккупанты собираются покинуть ЗАЭС. В Кремле эту информацию опровергли.

Кроме того, заместитель главного инженера ЗАЭС Юрий Черничук перешел на сторону оккупантов.

2 декабря гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил надежду, что ситуацию вокруг ЗАЭС удастся разрешить до конца года.

6 декабря в Росатоме заявили, что не передадут МАГАТЭ контроль над Запорожской АЭС, поскольку у организации якобы нет мандата на управление ядерными станциями.

7 декабря российские захватчики отвезли на территорию Запорожской атомной электростанции несколько реактивных систем залпового огня "Град" и разместили вблизи хранилища отработанного ядерного топлива.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb