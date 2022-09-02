Кадыровцы пытаются продвинуться в направлении Бахмута
В Донецкой области, недалеко от Бахмута, продолжаются боевые действия между ВСУ и кадыровцами, которые пытаются продвинуться в направлении Зайцева и Майорска
Об этом сообщают в отчете Генштаба ВСУ.
Славянское направление
Российские подразделения из танков, минометов, ствольной артиллерии и РСЗО обстреляли районы населенных пунктов Вернополье, Бражевка, Дибровное, Долина, Богородичное, Донецкое, Райгородок, Краснополье.
Активных наступательных действий враг не вел.
Краматорское направление
Противник совершал обстрелы в районах населенных пунктов Верхнекаменное, Ивано-Дарьевка, Переездное, Веселое, Раздолевка, Григоровка, Северск.
Бахмутское направление
Российский агрессор совершал обстрелы из минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерии районов населенных пунктов Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Кодема, Майорск, Нью-Йорк, Сухая Балка, Юрьевка.
Силы обороны успешно отразили атаки врага в направлениях населенных пунктов Соледар, Бахмутское, Веселая Долина.
"Наступательными действиями подразделения так называемых кадыровцев пытаются продвинуться в направлениях населенных пунктов Зайцево и Майорск, боевые действия продолжаются", - отметили в Генштабе.
Авдеевское направление
Обстрелам подверглись населенные пункты Тоненькое, Авдеевка, Карловка, Первомайское, Водяное, Опытное, Веселое, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка.
Наступательными и штурмовыми действиями враг пытался улучшить тактическое положение по направлениям населенных пунктов Первомайское, Опытное и Невельское. Благодаря слаженным действиям Сил обороны, враг был отброшен на предыдущие позиции.
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