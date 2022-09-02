Кадыровцы пытаются продвинуться в направлении Бахмута

Об этом сообщают в отчете Генштаба ВСУ.

Славянское направление

Российские подразделения из танков, минометов, ствольной артиллерии и РСЗО обстреляли районы населенных пунктов Вернополье, Бражевка, Дибровное, Долина, Богородичное, Донецкое, Райгородок, Краснополье.

Активных наступательных действий враг не вел.

Краматорское направление

Противник совершал обстрелы в районах населенных пунктов Верхнекаменное, Ивано-Дарьевка, Переездное, Веселое, Раздолевка, Григоровка, Северск.

Бахмутское направление

Российский агрессор совершал обстрелы из минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерии районов населенных пунктов Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Кодема, Майорск, Нью-Йорк, Сухая Балка, Юрьевка.

Силы обороны успешно отразили атаки врага в направлениях населенных пунктов Соледар, Бахмутское, Веселая Долина.

"Наступательными действиями подразделения так называемых кадыровцев пытаются продвинуться в направлениях населенных пунктов Зайцево и Майорск, боевые действия продолжаются", - отметили в Генштабе.

Авдеевское направление

Обстрелам подверглись населенные пункты Тоненькое, Авдеевка, Карловка, Первомайское, Водяное, Опытное, Веселое, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка.

Наступательными и штурмовыми действиями враг пытался улучшить тактическое положение по направлениям населенных пунктов Первомайское, Опытное и Невельское. Благодаря слаженным действиям Сил обороны, враг был отброшен на предыдущие позиции.

2 сентября Генштаб ВСУ сообщил, что среди планов российского агрессора – полный захват Донецкой области и удержание оккупированных территорий на Юге, Луганщине и Харьковщине.

По состоянию на вечер, 2 сентября, оккупанты вывезли всю военную технику с территории Запорожской атомной электростанции.

В белорусском Бресте была обнаружена дислокация российских беспилотников, которыми пользуются для разведки приграничных районов Украины.

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