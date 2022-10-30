"Кадыровцы" прибывают в Беларусь вместе с российскими оккупантами, - Генштаб

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

"Республика Беларусь и дальше поддерживает вооруженную агрессию Российской Федерации против украинцев. РФ продолжает опрокидывание отдельных подразделений на территорию этой страны. Отмечено прибытие на железнодорожную станцию Брест эшелона военной техники из РФ. Вместе с военнослужащими вооруженных сил российской федерации прибывают так называемые кады в сообщении

Кроме того, российские военные были замечены в населенных пунктах между городами Брест и Малорита, информирует Генштаб.

Напомним, около сотни "кадыровцев" прибыли в Херсонскую область из Грозного.

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