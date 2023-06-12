Об этом сообщает Reuters.

Бойцы подразделения "Ахмат" стали первыми, кто подписал контракт из минобороны РФ в соответствии с их приказом о том, что это должны сделать все "добровольческие" формирования. Таким образом, теперь они подчиняются министру обороны Сергею Шойгу, поскольку Москва пытается установить свой контроль над частными армиями, воюющими от ее имени в Украине.

Отмечается, что наемники получат те же льготы и защиту, что и регулярные войска, включая выплаты для них и их семей, если они будут ранены или убиты.

Контракт, определяющий правовое регулирование и деятельность "добровольческих" подразделений "Ахмат" в зоне проведения "специальной военной операции", а также распространение на "добровольцев" и членов их семей установленных государством мер социальной защиты и поддержки, подписали заместитель начальника генштаба вооруженных сил РФ Алексей Ким и директор Российского университета спецназа Адам Дашаев", – сообщили в минобороны РФ.