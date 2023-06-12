Кадыровцы первыми подписали по требованию минобороны РФ контракт, от которого отказались вагнеровцы
В министерстве обороны России заявили, что подписали контракт с группой наемников "Ахмат" после того, как главарь ППК "Вагнера" Евгений Пригожин отказался это сделать
Об этом сообщает Reuters.
Бойцы подразделения "Ахмат" стали первыми, кто подписал контракт из минобороны РФ в соответствии с их приказом о том, что это должны сделать все "добровольческие" формирования. Таким образом, теперь они подчиняются министру обороны Сергею Шойгу, поскольку Москва пытается установить свой контроль над частными армиями, воюющими от ее имени в Украине.
Отмечается, что наемники получат те же льготы и защиту, что и регулярные войска, включая выплаты для них и их семей, если они будут ранены или убиты.
Контракт, определяющий правовое регулирование и деятельность "добровольческих" подразделений "Ахмат" в зоне проведения "специальной военной операции", а также распространение на "добровольцев" и членов их семей установленных государством мер социальной защиты и поддержки, подписали заместитель начальника генштаба вооруженных сил РФ Алексей Ким и директор Российского университета спецназа Адам Дашаев", – сообщили в минобороны РФ.
- 11 июня Сергей Шойгу подписал указ, согласно которому все "добровольческие формирования" должны подписать контракт из минобороны РФ - одним из таких формирований мог быть ПИК Вагнера. Минобороны заявляет, что контракты предоставят формированием "необходимый правовой статус, создадут единые подходы к организации всестороннего обеспечения и выполнению ими задач".
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Основатель частной военной компании Вагнера Евгений Пригожин тогда не согласился. Он ведет непрерывную рознь с министерством обороны РФ и обвиняет его в том, что оно не обеспечивает адекватного снабжения боеприпасами его наемников "Вагнера" в Украине. Пригожин заявил, что Шойгу "не может нормально руководить военными формированиями".
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