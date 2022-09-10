Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в телеграме.

"Кадыровцы бросают мариупольских мужчин на заводах на разбор завалов, разминирование, как миноискателей, а сами в это время снимают это на видео вместе с "деэнеровцами" ради развлечения. Так продолжают гибнуть гражданские в Мариуполе под радостный говор оккупантов", - подчеркнул он.

По словам Петра Андрющенко, видео, переданное информаторами, оккупанты сняли при подрыве четырех человек на металлокомбинате имени Ильича.

8 сентября оккупанты отправили мариупольцев расчищать заминированный завод имени Ильича, в результате чего 4 человека подорвались и находятся в тяжелом состоянии.

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