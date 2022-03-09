Кадыровцы обстреляли дом Усика под Киевом

Об этом Екатерина Усик написала в своем Instagramе.



По словам Екатерины, последний раз она связывалась с соседями 4 марта, и тогда их дом в Ворзеле, который находится в 40 км от Киева, обстреляли кадыровцы.



"С 4 марта не могу никому дозвониться. Очень переживаю за соседей, там было много людей. И я очень переживаю, живы ли они! Последние сообщения со фотографиями были страшными. Кадыровцы обстреляли все дома, среди них и мой. Я верю, что все соседи живы. Если у кого есть информация, то напишите мне", - говорится в stories жены Усика.



Боксер Александр Усик защищает Украину в терробороне.





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