Кадыровцы обстреляли дом Усика под Киевом
Жена боксера Александра Усика Екатерина сообщила, что их дом обстреляли кадыровцы
Об этом Екатерина Усик написала в своем Instagramе.
По словам Екатерины, последний раз она связывалась с соседями 4 марта, и тогда их дом в Ворзеле, который находится в 40 км от Киева, обстреляли кадыровцы.
"С 4 марта не могу никому дозвониться. Очень переживаю за соседей, там было много людей. И я очень переживаю, живы ли они! Последние сообщения со фотографиями были страшными. Кадыровцы обстреляли все дома, среди них и мой. Я верю, что все соседи живы. Если у кого есть информация, то напишите мне", - говорится в stories жены Усика.
Боксер Александр Усик защищает Украину в терробороне.
- 26 февраля Усик обратился к президенту страны-агрессору Владимиру Путину.
- 27 февраля на фоне полномасштабного нападения РФ на Украину украинский боксер Василий Ломаченко присоединился к Белгород-Днестровскому батальону терробороны в Одесской области.
- 5 марта жена Александра Усыка Екатерина раскритиковала российского боксера Александра Поветкина , поддержавшего вторжение в Украину.
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