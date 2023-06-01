В обзоре ISW отмечается, что российское военное командование, вероятно, отдало приказ войскам главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова приступить к наступательным операциям в Украине после вывода сил ЧВК Вагнера из Бахмута.

В ISW указывают, что Кадыров заявил 31 мая, что чеченские силы получили новый приказ и взяли на себя ответственность за линию фронта в Донецкой области.

Он также сказал, что чеченские подразделения должны начать "активные боевые действия" и "освободить ряд населенных пунктов".

Еще 19 мая аналитический отдел ОИ "Правое Дело" обнародовал информацию о том, что российские специальные службы решили провести зачистку частных милитарных компаний. В частности, формирующихся по национальному признаку — кадыровских.

"Можно с определенной долей уверенности предположить, что в Кремле уже рассматривают как потенциально опасные вооруженные формирования по национальному признаку. И в первую очередь — "кадыровские" формирования. Поскольку они в последнее время начали играть определенную слишком самостоятельную роль.

Последней каплей в этом стали марши мусульман, которые недавно прошли по всей России и были показательной демонстрацией силы", - говорилось в сообщении "Правого Дела".

Напомню, Кадыров заявил, что его войска смогут заменить вагнеровцев в Бахмуте. Примечательно, что заявление Кадырова о введении чеченских подразделений в Бахмут и его "освобождении" прозвучало после заявления Пригожина. Тем самым Пригожин ставит Кадырова перед фактом и тому просто не остается выбора, как согласиться.

По мнению аналитиков "Правого Дела", таким образом, благодаря этой перестановке с подачи спецслужб РФ, под нож попадут кадыровские милитарные формирования.

По большому счету, кадыровские подразделения были созданы как внутренняя структура для подавления движения сопротивления в самой Чечне. То есть это полицейские формирования, опиравшиеся на поддержку местных властей, плюс тейповый характер его формирования.

Следует упомянуть, что такие же полицейские или "заградительные" функции кадыровцам командование российской оккупационной группировки доверяло осуществлять и на временно захваченной украинской территории.

В настоящее время, по информации "Правого Дела", в зону боевых действий передислоцированы подразделения 96-го полка оперативного назначения Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии РФ под руководством Магомеда Тушаева.

Кроме того, т.н. министерство обороны России заявило, что штурмовые отряды 5-й отдельной мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса и спецназа "Ахмат" проводят наступательные операции на Марьинском направлении.

Специально для Еспресо

Об авторе. Дмитрий Снегирев, обозреватель Еспресо

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