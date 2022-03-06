"Кадыровцы х**рили из танка по домам, думали - все": семья луганцев под обстрелами выбралась из Ирпеня, во второй раз бросив жилье и бизнес из-заРФ
Семья, которая после захвата в 2014 году Луганска Россией бросила бизнес, имущество, продала квартиру и уехала в Ирпень, где приобрела новое жилье и магазин, снова была вынуждена бросить все и под обстрелами россиян выбираться, рассказала об издевательствах РФ
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Привет. Были без связи. Все 10 дней держались, шли возле нас (Ирпеня, - ред.) бои. Но вчера (5 марта, - ред.) был армагеддон. Зашли кадыровцы на нашу улицу, х**рили из танка по всем домам. Мы были в подвале нашего дома, снаряды падали везде, думали все. Их танк бил прямо по нашим домам. Самолеты х**рили", - рассказала семья.
По их словам, ночью на 6 марта захватчики стали в районе Ирпеня. Всюду ходили, искали людей.
"Мы ночевали в коридоре на 2 этаже на полу, потому что подвал внизу был без двери. Боялись, что они нас найдут. Света и тепла не было", - сообщила семья.
Утром семья бросила все важные вещи в машину и уехала.
"Уехать не смогли, по колонне стреляли, были двухсотые мирные украинцы. Мы развернулись, по городу ложились снаряды. Мы на Романовку на мост, он разбит, там пеший переход по доскам. Там уже стояли наши. Мы бросили машину прямо на мосту, наверняка сожгут и в ней все.Пока по пойме по траве перебегали под мост, легло на поле 5 мин по нам. Падали на землю 5 раз, поднимались, бежали. Думали уже останемся там все лежать. Люди уже лежали, были раненые. Перебежали. Затем вдоль трассы бежали", – рассказали они.
Потом семью подобрала легковушка.
"На Новобеличах повезло, мы первые согласились сесть в машину, которая гуманитарку привезла, там грузовик, доски положили. 29 человек забрали. Из Киева уехали. Едет машина на Сарны. Главное из Киевской области выехать. Сейчас едем мимо Василькова, Фастова. 5 машин эвакуации. Всему п****ец: и дому, и машине, и всем вещам. Линия фронта. Второй раз! Снова мы трое и больше ничего. Слава Богу, живы. Слава Украине! Смерть врагам! Пусть все горят!", – добавила семья.
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